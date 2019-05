Terremoto in Puglia | il geologo | “La zona è a basso rischio sismico | ma la spinta tra

meteoweb.eu

(Di martedì 21 maggio 2019) La scossa didi magnitudo 3.9 che ha colpito stamani laha preoccupato non poco la popolazione, in particolare perché lainteressata è considerata a. Per capire quale sia la possibile origine di questo eventoe provare ad individuarne possibili risvolti, abbiamo chiesto al professor Antonio Moretti,e storico dei terremoti, di fare il punto sullainteressata e sulla scossa recente. “C’è ben poco di strano in questo– ha chiosato Moretti ai microfoni di MeteoWeb –, perché si inquadra perfettamente nel modello oramai da tutti accettato della geodinamica del Mediterraneo. Come ben sappiamo lafa parte di quella microplacca continentale chiamata Adria, che si estende dalla pianura Padana al Gargano e si interpone tra la catena appenninica in avanzamento verso NE e quella balcanica che ...

