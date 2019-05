Terremoto a Barletta di 3 9 | evacuati uffici giudiziari e scuole nel Barese

Terremoto Puglia : epicentro a Barletta - in una zona considerata a “media pericolosità sismica” : Alle ore 10:13 italiane del 21 maggio 2019 un evento sismico di magnitudo Ml 3.9 è stato localizzato dalla Rete Sismica Nazionale dell’INGV 4 km a SE di Barletta (BT), ad una profondità di 34 chilometri. L’epicentro del Terremoto è a pochi chilometri di distanza dalla città di Barletta, Andria e Trani. In tabella i comuni entro 20 km dall’epicentro. L’area interessata dall’evento, spiega in una nota l’INGV, è in una zona considerata a ...

Terremoto vicino a Barletta : magnitudo 3.9 : In provincia di Barletta si è registrato alle ore 10:13 di oggi, martedì 21 maggio 2019, un sisma di magnitudo 3.9.Ecco i dati INGV sulla localizzazione del Terremoto: 4 Km a SE di Barletta (94814 abitanti) 9 Km a N di Andria (100440 abitanti) 9 Km a W di Trani (56217 abitanti) 17 Km a W di Bisceglie (55422 abitanti) 26 Km a W di Molfetta (59874 abitanti) 35 Km a E di Cerignola (58396 abitanti) 38 Km a NW di Bitonto (55540 abitanti) 49 Km a ...

Terremoto Puglia - scossa di magnitudo 3.9 a quattro chilometri da Barletta : Un Terremoto di magnitudo 3.9 è avvenuto a 4 chilometri a sud-est di Barletta. Secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia l’ipocentro è a 34 km di profondità. La scossa, registrata alle 10.13, è stata distintamente avvertita anche a Bari e in diverse località della Puglia. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. Un’altra scossa di Terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata dall’Ingv tra le province ...

