Tennis | Novak Djokovic | “Da rivedere la programmazione di Roma | ora sotto con Parigi e

Tennis - Ranking ATP (20 maggio 2019) : Novak Djokovic in vetta - Fabio Fognini è n.11 del mondo : Il serbo Novak Djokovic è sempre sul trono del Ranking ATP di Tennis. Il giocatore nativo di Belgrado, finalista degli Internazionali d’Italia 2019, è in vetta alla graduatoria (12355 punti) a precedere il trionfatore del torneo di Roma Rafael Nadal (7945 punti), che si sta preparando nel miglior modo possibile in vista del Roland Garros 2019 (26 maggio-9 giugno). In terza posizione l’elvetico Roger Federer (5950 punti), costretto al ...

Tennis - Ranking ATP (13 maggio 2019) : Novak Djokovic in vetta - Fabio Fognini si avvicina alla top-10 : Il serbo Novak Djokovic è sempre sul trono del Ranking ATP di Tennis. Nole, dopo il trionfo nel Masters 1000 di Madrid, ha rafforzato la propria leadership portandosi a quota 12115 punti davanti allo spagnolo Rafael Nadal (7945). Alle loro spalle qualcosa cambia visto che l’austriaco Dominic Thiem (quarto) scavalca il tedesco Alexander Zverev (quinto), che risente dell’eliminazione ai quarti di finale del 1000 spagnolo. In terza ...

Tennis - Masters 1000 Madrid 2019 : Novak Djokovic conquista la finale! Il serbo piega in due set Stefanos Tsitsipas : Novak Djokovic non tradisce e per la terza volta in carriera conquista il Masters 1000 di Madrid (Spagna). Il serbo, n.1 del mondo, supera in due set 6-3 6-4 il giovane greco (n.9 ATP) Stefanos Tsitsipas, che ieri era stato capace di eliminare lo spagnolo Rafael Nadal. L’ellenico, a quanto pare, ha risentito della fatica della partita contro l’asso iberico in un atto conclusivo dove la precisione chirurgica di Nole ha fatto la ...

Tennis - Masters 1000 Madrid 2019 : Novak Djokovic conquista la finale! Il serbo piega in due set Stefanos Tsitsipas : Novak Djokovic non tradisce e per la terza volta in carriera conquista il Masters 1000 di Madrid (Spagna). Il serbo, n.1 del mondo, supera in due set 6-3 6-4 il giovane greco (n.9 ATP) Stefanos Tsitsipas, che ieri era stato capace di eliminare lo spagnolo Rafael Nadal. L’ellenico, a quanto pare, ha risentito della fatica della partita contro l’asso iberico in un atto conclusivo dove la precisione chirurgica di Nole ha fatto la ...

Tennis - Ranking ATP (6 maggio 2019) : Novak Djokovic in vetta - Matteo Berrettini (n.31) continua la sua scalata : Il serbo Novak Djokovic è sempre sul trono del Ranking ATP di Tennis. Nole è in vetta con 11160 punti davanti a Rafael Nadal (7765). Alle loro spalle qualcosa cambia visto che lo svizzero Roger Federer (terzo) scavalca il tedesco Alexander Zverev (quarto), per via dell’eliminazione di quest’ultimo nei quarti di finale del torneo di Monaco di Baviera. Seguono l’austriaco Dominic Thiem (5085), il sudafricano Kevin Anderson ...

Tennis - Ranking ATP (6 maggio 2019) : Novak Djokovic in vetta - Matteo Berrettini (n.31) continua la sua scalata : Il serbo Novak Djokovic è sempre sul trono del Ranking ATP di Tennis. Il serbo è in vetta con 11160 punti davanti a Rafael Nadal (7765). Alle loro spalle qualcosa cambia visto che lo svizzero Roger Federer (terzo) scavalca il tedesco Alexander Zverev (quarto), per via dell’eliminazione di quest’ultimo nei quarti di finale di Monaco di Baviera. Seguono l’austriaco Dominic Thiem (5085), il sudafricano Kevin Anderson (4115), il ...

Tennis - Ranking ATP (29 aprile 2019) : Novak Djokovic in vetta - Matteo Berrettini (n.37) scala la classifica : Il serbo Novak Djokovic è sempre sul trono del Ranking ATP di Tennis. Il serbo è in vetta con 11160 punti guadagnando vantaggio rispetto allo spagnolo Rafael Nadal (7765), uscito di scena in semifinale a Barcellona contro l’austriaco Dominic Thiem (quinto in graduatoria). In terza piazza c’è sempre il tedesco Alexander Zverev (5770) a precedere lo svizzero Roger Federer (5590), che si sta preparando in vista del Masters 1000 di ...

Tennis - Ranking ATP (29 aprile 2019) : Novak Djokovic in vetta - Matteo Berrettini (n.37) scala la classifica : Il serbo Novak Djokovic è sempre sul trono del Ranking ATP di Tennis. Il serbo è in vetta con 11160 punti guadagnando vantaggio rispetto allo spagnolo Rafael Nadal (7765), uscito di scena in semifinale a Barcellona contro l’austriaco Dominic Thiem (quinto in graduatoria). In terza piazza c’è sempre il tedesco Alexander Zverev (5770) a precedere lo svizzero Roger Federer (5590), che si sta preparando in vista del Masters 1000 di ...

Tennis - Ranking ATP (22 aprile 2019) : Novak Djokovic in vetta - Fabio Fognini si avvicina alla top-10 dopo il trionfo a Montecarlo : Va in archivio una settimana che ci rimarrà nel cuore e nel cervello per quanto concerne i nostri colori. Il Masters 1000 di Montecarlo ha avuto, infatti, una valenza storica per l’Italia visto il successo finale di Fabio Fognini e i quarti di finale raggiunti da Lorenzo Sonego. Riscontri che hanno avuto dei riflessi importanti anche nella graduatoria mondiale. Fognini, infatti, ha guadagnato sei posizioni ed è ora n.12 del mondo, nuovo ...

Tennis - Ranking ATP (15 aprile 2019) : Novak Djokovic in vetta - Fabio Fognini si avvicina alla top-10 dopo il trionfo a Montecarlo : Va in archivio una settimana che ci rimarrà nel cuore e nel cervello per quanto concerne i nostri colori. Il Masters 1000 di Montecarlo ha avuto, infatti, una valenza storica per l’Italia visto il successo finale di Fabio Fognini e i quarti di finale raggiunti da Lorenzo Sonego. Riscontri che hanno avuto dei riflessi importanti anche nella graduatoria mondiale. Fognini, infatti, ha guadagnato sei posizioni ed è ora n.12 del mondo, nuovo ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2019 : i risultati di martedì 16 aprile. Novak Djokovic esordisce e vince a fatica : Il motivo di maggior interesse della terza giornata del Masters 1000 di Montecarlo era l’esordio nel torneo da lui vinto due volte del numero 1 del mondo Novak Djokovic. L’unica cosa buona del match che lo ha visto opposto al tedesco Philipp Kohlschreiber, che lo aveva battuto qualche settimana fa sul cemento di Indian Wells, è stata il risultato, positivo per il serbo che si è imposto col punteggio di 6-3 4-6 6-4. Per il resto, da parte di ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2019 : esordio per Novak Djokovic - in campo anche Cecchinato e Sonego : Si completano i match di primo turno e cominciano quelli del secondo al Masters 1000 di Montecarlo. Fabio Fognini, dopo la sofferta vittoria contro il russo Andrey Rublev, attende di conoscere il suo prossimo avversario, che uscirà fuori dal match tra il francese Gilles Simon e il giovane australiano Alexei Popyrin. Se Fognini aspetta, non lo fanno Marco Cecchinato e Lorenzo Sonego, che entrambi tornano in campo quest’oggi. Il siciliano ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2019 : esordio per Novak Djokovic - in campo anche Cecchinato e Sonego : Si completano i match di primo turno e cominciano quelli del secondo al Masters 1000 di Montecarlo. Fabio Fognini, dopo la sofferta vittoria contro il russo Andrey Rublev, attende di conoscere il suo prossimo avversario, che uscirà fuori dal match tra il francese Gilles Simon e il giovane australiano Alexei Popyrin. Se Fognini aspetta, non lo fanno Marco Cecchinato e Lorenzo Sonego, che entrambi tornano in campo quest’oggi. Il siciliano ...

Tennis - Ranking ATP (8 aprile) : Novak Djokovic sul trono - Marco Cecchinato il riferimento azzurro : Non ci sono cambiamenti al vertice del Tennis mondiale maschile. Novak Djokovic sempre al comando del Ranking ATP in una settimana nella quale è stato il circuito Challenger ad essere protagonista. Pertanto il serbo si conferma n.1 del mondo con 11070 punti a precedere lo spagnolo Rafael Nadal (8725 punti) e il tedesco Alexander Zverev (6040 punti). Seguono lo svizzero Roger Federer (5590 punti), trionfatore nell’ultimo Masters 1000 di ...