huffingtonpost

(Di martedì 21 maggio 2019) Rischio il linciaggio se dico che il film-evento più spasmodicamente atteso di Cannes, “Once upon a time..in” di Quentin, è una gran delusione? Un quarto di secolo fa la Palma d’oro a “Pulp Fiction” è stata una pietra miliare: da allora il cinema è ‘prima’o’dopo’ “Pulp Fiction”. Sul titolo-omaggio a Sergio Leone, annuncio di “una dichiarazione d’amore alladella sua infanzia, una visita rock all’annoe un’ode al cinema intero” (parole del Delegato generale del Festival..) si era fantasticato a ruota libera. Era top secret.Ma qui la sala stracolma della primissima proiezione non ha osato applaudire. Eppure non manca nessuna delle ‘magnifiche ossessioni’ di sempre: le locandine dei B-movies su cuiè ...

Tg3web : Oggi a Cannes, in concorso un film di animazione - ispirato a Dino Buzzati - del fumettista Lorenzo Mattotti, al su… - Salvato46817954 : RT @repubblica: Cannes, Tarantino travolge il festival. Con Brad Pitt e Leo DiCaprio la Hollywood più bella sulla Croisette - HuffPostItalia : Tarantino sulla Hollywood d'oro del 1969: che delusione! -