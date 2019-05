SSC Napoli | la radio ufficiale | “Clamorosa indiscrezione sul nuovo tecnico della Juve!

SSC Napoli - buone notizie da Castel Volturno : si è allenato col gruppo - il report : Napoli il report dell’allenamento Centro Tecnico di Castel Volturno, seduta mattutina per il Napoli. Gli azzurri preparano il match contro l’Inter di domenica al San Paolo per la 37esima giornata di Serie A (ore 20.30). La squadra ha svolto attivazione a secco in avvio. Successivamente torello e lavoro tecnico tattico a tutto campo. Chiusura con partitina con le sponde. Insigne si è allenato col gruppo. Differenziato per ...

Maurizio Pistocchi evidenzia : gaffe della SSC Napoli nei confronti di Sarri e del Chelsea!. Il Tweet : Maurizio Pistocchi evidenzia la gaffe fatta dalla società azzurra che fa i complimenti al Liverpool e stranamente dimentica Sarri ed il Chelsea. Il Tweet: @sscNapoli con molta solerzia fa i complimenti al Liverpool, avversario nel girone, ma si dimentica di Sarri e del Chelsea. La classe non è acqua, e non si compra al mercato pic.twitter.com/JOCjr40yRW — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) May 11, 2019 Leggi anche Spal-Napoli, ...

SSC Napoli - seduta pomeridiana a Castelvolturno - lavoro tecnico tattico per Ancelotti - i dettagli : Allenamento pomeridiano per gli azzurri a Castelvolturno, ecco il report dalla pagine ufficiale del club: “Gli azzurri preparano il match contro la Spal a Ferrara per la 36esima giornata di Serie A in programma domenica alle ore 18. La squadra ha iniziato la sessione con riscaldamento e attivazione con l’ausilio di ostacoli bassi. Di seguito torello e lavoro tecnico tattico. Successivamente partitina a campo ridotto. Chiusura ...

VIDEO – La SSC Napoli ricorda l’approdo in Champions nel 2013 : Era l’8 maggio del 2013, al Dall’Ara di Bologna il Napoli conquista l’approdo in Champions League per la stagione 2013-2014. Il VIDEO della SSC Napoli ripercorre i gol del match. VIDEO Napoli – Tramite il profilo ufficiale Twitter, la SSC Napoli celebra il match of the day. Non è un match qualsiasi, l’8 maggio di 6 anni fa gli azzurri, battendo il Bologna in trasferta si qualificano per la successiva edizione ...

VIDEO – La SSC Napoli omaggia ‘El pocho’ Lavezzi : Oggi è il compleanno di Ezequiel Lavezzi detto “El pocho”, il fulmine. Tramite Twitter la SSC Napoli ha pubblicato un VIDEO che richiama alcuni dei gol con la maglia del Napoli. Lavezzi arriva a Napoli nell’estate del 2007 per circa 6 milioni di euro. Sceglie il numero 7 ed esordisce in Coppa Italia contro il Cesena.Nella stessa competizione, nelle seconda gara contro il Pisa, sigla 3 reti. Dopo 14 anni il Napoli può ...

SSC Napoli - dott. De Nicola fa il punto sui giocatori in via di recupero : “Chiriches non avrà più problemi alla spalla. Su Insigne - Albiol - Diawara e Maksimovic…” : De Nicola sui giocatori in via di recupero Il medico sociale del Napoli, Alfonso De Nicola è intervento nel corso di Kiss Kiss Napoli ed ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo i giocatori in via di recupero: “Intervento Chiriches? E’ andato molto bene, è stato un intervento lungo e complesso, diverso da quello di un anno fa. Il professor Castagna opera tutti gli interventi che hanno questo problema, devo dire anche ...