optimaitalia

(Di martedì 21 maggio 2019) L’attesa presentazione a Londra dei tanto attesi20 e20 Pro è finalmente avvenuta, come avete notato dalla diretta che abbiamo condiviso in queste ore. L'evento si è appena concluso ed il produttore ha mostrato al mondo intero i nuovi dispositivi del sottobrand Huawei che ormai già da qualche tempo sta camminando da solo verso la strada del successo. Il marchioè infatti cresciuto notevolmente nell’ultimo anno, grazie a prodotti di estrema qualità che non hanno nulla da invidiare alla concorrenza e possono essere acquistati anche unnettamente più conveniente.Inutile dire che un capitolo a parte andrebbe dedicato allo sviluppo software dei nuovi smartphone, ma tutto sommato la situazione che si è venuta a creare oggi 21 maggio è un pochino più tranquilla anche per i potenziali acquirenti di20 e20 Pro. Da un lato le rassicurazioni di Huawei sul ...

OptiMagazine : Spunti d’interesse con Honor 20, Honor 20 Pro e Honor 20 Lite: scheda tecnica, prezzo e uscita in Italia… -