Spoiler Il Trono di Spade | nel finale Jon costretto a fermare la brama di Daenerys

Il Trono di Spade : il finale in cui ‘nessuno è soddisfatto’ – Spoiler : Jon Snow “Nessuno è soddisfatto, il che rappresenta un buon compromesso, suppongo“. Le parole di Tyrion nell’ultimo episodio de Il Trono di Spade, in onda stanotte su Sky Atlantic in v.o., sono profetiche riguardo a quello che è stato il finale della serie delle serie. Un’epopea lunga 8 anni che si chiude nè bene nè male. Ecco tutto quello che è successo nel finale. Come finisce Il Trono di Spade – Spoiler La morte ...

Il Trono di spade 8x06 - Spoilerato il finale su Reddit : Jon uccide Daenerys : Mancano ormai poche ore alla messa in onda della sesta puntata dell'ottava e ultima stagione del Trono di spade, la serie tv fantasy più famosa di tutti i tempi ispirata ai romanzi "Le cronache del ghiaccio e del fuoco" dello scrittore americano George Martin. In attesa di scoprire il gran finale della serie tv, continuano a spopolare sul web i leak sull'ultima puntata e proprio nelle ultime ore sembrano essere trapelate informazioni davvero ...

Spoiler Trono over : Armando Incarnato litiga con Barbara De Santi e abbandona lo studio : Dalle anticipazioni del trono over di Uomini e Donne relative alla puntata registrata il 14 maggio, si apprende che Barbara De Santi ha accusato Armando Incarnato di averla additata come una spia, poiché secondo l'uomo l'insegnante sarebbe a conoscenza di alcuni particolari della sua vita che lui ha riportato solo alla redazione. A questo punto è partito un acceso scontro verbale tra i due, durante il quale il napoletano ha attaccato duramente ...

Spoiler Il Trono di Spade 8x06 : Daenerys potrebbe essere finita sulla lista di Arya : Nel penultimo episodio dell'ottava stagione conclusiva del Trono di Spade (la serie tv fantasy più famosa di tutti i tempi ispirata ai romanzi Le cronache di ghiaccio e del fuoco dello scrittore americano George Martin), assistiamo al breve assedio di Approdo del Re e alla distruzione totale della capitale da parte di Daenerys Targayren in sella a Drogon, l'ultimo drago rimasto in vita. La Madre dei Draghi ha fatto uscire fuori tutta la sua ...

Gli sceneggiatori del Trono di Spade spiegano cosa è successo a Daenerys nel quinto episodio (Spoiler) : Attenzione: allerta spoilerQuando nasce un Targaryen si dice che gli dei lancino una moneta. Dopo la quinta puntata dell’ottava stagione del Trono di Spade, sappiamo da che lato è caduta quella di Daenerys. Il penultimo appuntamento con la serie targata Hbo ha segnato lo svelamento della vera personalità della Madre dei Draghi, che da liberatrice dei popoli, ha imperversato con le fiamme del suo ultimo drago rimasto in vita ...

Spoiler Trono Over - Stefano e Pamela si sono lasciati 'per colpa' di Roberta : Lo scorso mercoledì, 7 maggio, si è registrata una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne, ricca di novità, ritorni e colpi di scena. In studio, dopo il classico teatrino tra Tina Cipollari che ha gettato un secchio di acqua addosso a Gemma Galgani, suscitando l'ilarità del pubblico, sono stati ospitati Stefano Torrese e Pamela Barretta che da pochi mesi sono diventati una coppia. Hanno fatto il loro ingresso, mostrandosi felici e ...

U&D - Spoiler Trono over : Guarnieri richiama Ida - Roberta Di Capua si intromette : Una nuova registrazione di Uomini e donne dedicata al trono over è avvenuta lo scorso 8 maggio. Stando alle anticipazioni vi sono stati risvolti clamorosi e inaspettati per alcuni protagonisti del parterre. Secondo quanto riportato dal sito 'Il Vicolo delle news', Riccardo Guarnieri avrebbe chiesto alla redazione di Maria De Filippi, di richiamare in trasmissione la sua ex Ida Platano nel tentativo di convincerla a dargli un'ulteriore ...

U&D - Spoiler Trono della Cavaglià : pioggia di baci per Manuel e Giulio : Appuntamento con le anticipazioni relative alla nuova registrazione del trono classico di Uomini e donne avvenuta lo scorso 7 maggio negli studi Elios di Roma. Stando a quanto riportato dal sito 'Il Vicolo delle news', Andrea Zelletta ha perso una delle sue corteggiatrici, in quanto Muriel ha deciso di abbandonare il programma di Maria De Filippi. Il percorso di Giulia Cavaglià, già da diverse settimane, è incentrato su due corteggiatori, Manuel ...

U&D - Spoiler Trono Classico : Zelletta bacia Natalia - Muriel se ne va : Martedì 7 maggio c'è stata una registrazione del Trono Classico di Uomini e donne dove tutti aspettavano la scelta da parte di uno dei tronisti. Niente di ciò è avvenuto, anche se i percorsi di Andrea, Giulia e Angela stanno volgendo al termine. Manca davvero poco alla scelta finale e, da quanto rivelano le anticipazioni fornite da 'Il Vicolo delle news', sembra che tutti i tronisti siano rimasti con due corteggiatori a testa. Nell'ultima ...

U&D - Spoiler puntata odierna : Roberta lascia il trono over dopo il rifiuto di Armando : Oggi 7 maggio, a partire dalle 14,45 su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, dedicata al trono over, dove scopriremo tutte le novità riguardanti dame e cavalieri. dopo l’abbandono di Rocco, avvenuto nel corso della puntata trasmessa ieri pomeriggio, altri due protagonisti sono pronti a lasciare il parterre di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni fornite dal sito Il Vicolo delle News infatti, veniamo a sapere che ...

Il Trono di Spade 8 - Spoiler 5°episodio : lo scontro tra il Nord e Cersei è inevitabile : La Battaglia di Grande Inverno tra gli Estranei e i vivi, avvenuta nel terzo episodio de Il Trono di Spade 8, è finita, ma l'hype è sempre altissimo per gli episodi che ci condurranno al finale della saga. Nonostante l'eccessiva oscurità delle immagini che non è stata gradita da numerosi, non si può dimenticare l'impatto emotivo che le grandiose scene di massa hanno avuto sui telespettatori. Dopo aver contato le perdite - l’esercito dei ...

Il Trono di Spade 8 - episodio 5 : il trailer e cosa aspettarsi (Spoiler) : Una manciata di secondi, tanti sguardi e nessuna parola: il trailer del quinto episodio del Trono di Spade 8 riesce a creare tensione senza dire quasi nulla, almeno non in modo tradizionale. Con un appunto doveroso: superato il giro di boa con la battaglia di Grande Inverno nel terzo episodio e lo spostamento a Sud dell’azione con il quarto, il quinto episodio è anche il penultimo della serie che si avvia alla conclusione. - SPOILER ...

GAME OF THRONES 8×04 - TRONO DI SPADE/ Spoiler rovinano la sorpresa. Info streaming : GAME of THRONES 8×04, Info streaming e anticipazioni: clamorosi Spoiler per il nuovo episodio de Il TRONO di SPADE 8 in cui non mancheranno morti e feriti.

Il Trono di spade 8x04 - Spoiler in rete : muoiono Rhaegal e Missandei : Questa notte alle 3 andrà in onda la quarta puntata dell'ottava ed ultima stagione del Trono di spade, la serie tv fantasy ispirata ai romanzi "Le cronache del ghiaccio e del fuoco" di George Martin. L'attesa per il quarto episodio è tantissima e ancora una volta sono stati bucati i sistemi della HBO. Infatti, in rete stanno girando alcuni leak sulla 8x04 di Game of Thrones e sono davvero clamorosi. Dunque, dopo alcune fastidiose anticipazioni ...