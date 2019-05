Sony vuole investire in altri studi first party in vista dell' arrivo di PlayStation 5

eurogamer

(Di martedì 21 maggio 2019) Quella di acquisirenon è una tecnica nuova. Già Microsoft lo scorso anno aveva annunciato di aver investito su nuovie stavolta ancheha deciso di intensificare la propria attività cercando nuovi team.Come riporta Pushsquare, durante una conference call tenutasi la scorsa notte, Jim Ryan ha dichiarato chesta pianificando dinell'acquisizione di nuovi, proprio indel lancioo prossima console,5.Non soloacquisirà nuovi, ma l'intenzione'azienda è di aprirne di nuovi, proprio come ha fatto in passato e continuare a supportare quelli già esistenti. L'ultimoo acquistato è stato Sucker Punch nel 2011 che ha dato via al successo del franchise InFAMOUS e che da due anni è al lavoro su Ghost of Tsushima. Ora non ci resta che aspettare e vedere qualiha già puntato.Leggi altro...

Digital_Day : Chi vuole un televisore grande? -