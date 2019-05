Sony | 94 milioni di utenti attivi per il PlayStation Network

eurogamer

(Di martedì 21 maggio 2019) Ilha registrato il traguardo record di 94di, con ben il 90% dei quali ha fatto accesso ad internet negli ultimi 12 mesi.Dati interessanti quelli diffusi da, dai quali possiamo evincere come il PSN sia in piena salute e possa vantare numeri da capogiro, tra cui ben 36di abbonati al servizio PS Plus (dati aggiornati a fine marzo 2019).Continuando con la lista di statistiche, riporta Pushsquare, durante l'anno fiscale 2018 PS4 è stata utilizzata in media per oltre 21 ore settimanali, mentre la spesa totale media deglisul PSN supera i 700 dollari. Un totale di 20 miliardi di dollari sono stati spesi sul PSN durante l'anno fiscale del 2018, una quantità di denaro che esula da quanto la nostra mente possa semplicemente quantificare. Leggi altro...

