Sigaretta elettronica | due studi americani confermano la riduzione del danno

Grant Gustin di The Flash - Sigaretta elettronica in aereo e scatta l'allarme : 29enne attore americano diventato celebre grazie al personaggio di Barry Allen/Flash nella serie televisiva The Flash, Grant Gustin ha creato il delirio a bordo di un volo in direzione Vancouver, in Canada, a causa di una sigaretta elettronica.L'ex volto di Glee sarebbe corso in bagno per 'svapare', facendo scattare l'allarme in tutto l'aereo targato Compass Airlines, che in quel momento trasporava ben 68 passeggeri. Piloti costretti ad ...