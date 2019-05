Si celebra il primo anniversario di eSport Palace | in programma una giornata ricca di

L'11 maggio si celebra il primo Disconnect Day d'Italia : Si terrà nel borgo di Corinaldo, in provincia di Ancona. Iniziative per giovani e adulti a smartphone spento

La Cgil Ragusa celebra primo maggio davanti ai centri commerciali : La Cgil di Ragusa celebra il primo maggio davanti ai centri commerciali aperti. L'intervento di Peppe Scifo.

celebrato a Varazze il Primo Maggio : La città di Varazze ha così Celebrato il Primo Maggio 2019, Festa del Lavoro e dei Lavoratori: - Ore 9,00 Rappresentanza alla lapide di via Milano dedicata ai due operai caduti sul lavoro e ...

Primo Maggio - celebrazioni in tutta Italia. Mattarella : "Il lavoro porta libertà" : "Noi abbiamo pagato le delocalizzazioni, la competizione tra Paesi e l'assenza di una politica europea che rimetta al centro il lavoro, la persona" e questo, ha aggiunto, "ha determinato precarietà, ...

Primo maggio - storia e significato. Perché la Festa del Lavoro si celebra proprio domani : Sono molti i paesi del mondo che il Primo maggio di ogni anno si fermano per celebrare la Festa del Lavoro, nata come momento di lotta per i diritti dei lavoratori, indipendentemente dal loro status sociale ed economico. Ma ...

Francia celebra 90 anni da primo Maigret : ANSA, - PARIGI, 22 APR - Fervono i preparativi per i 90 anni dalla prima apparizione del commissario Maigret, nato dalla penna dello scrittore belga Georges Simenon, scomparso quasi trent'anni fa. In ...

Sony celebra il primo anniversario di God of War e ringrazia i fan con un video : Come riporta VG247.com, Sony Santa Monica Studio sta celebrando il primo anniversario dell'apprezzatissimo God of War con un tema dinamico gratuito per PS4, disponibile ora per il download.È passato un anno da quando God of War è uscito e Sony Santa Monica ha deciso di pubblicare un video di ringraziamento e del materiale del gioco che potete scaricare sulle vostre PS4, anche se non avete giocato il titolo."Nel 2015, abbiamo celebrato il 10° ...

Enrique Iglesias - primo live a Roma per celebrare vent'anni di latin pop : vent'anni di successi «volati come fossero cinque»: il tempo non sembra scalfire Enrique Iglesias, ben lontano dal dimostrare i suoi 43 anni e dall'avvertire l'importanza del suo ruolo nel pop ...

"Sì - lo voglio" anzi "Emmo" : celebrato il primo matrimonio in lingua sarda : In provincia di Sassari è stato pronunciato il fatidico "sì", anzi il fatidico "emmo": nella Sala delle adunanze del Comune di Bono si è celebrato il primo matrimonio in lingua sarda. Gli sposi, Anselmo Serra e Roberta Dalle Molle, grazie alla sensibilità dell'Amministrazione comunale del capoluogo del Goceano e al lavoro dello sportello linguistico coordinato dall'Istituto Camillo Bellieni di Sassari, hanno potuto ...