Serena Williams pronta per il Roland Garros di Parigi

Da Micheal Jackson a Serena Williams - chi sono i testimoni di Geova più famosi del mondo : Chi sono, o sono stati, i testimoni di Geova vip più famosi del mondo? Da Prince, che si è convertito negli ultimi anni della sua vita, alle sorelle Venus e Serena Williams, che ancora oggi frequentano la Sala del Regno, passando per Michael Jackson e Geri Halliwell, cresciuti con i dettami del movimento millenarista e poi allontanatisi, ecco tutte le curiosità che forse ancora non sapete.Continua a leggere

Open - Serena Williams si ritira per problemi al ginocchio : Serena Williams si è ritirata dagli Internazionali Bnl d'Italia. La 37enne tennista statunitense, che avrebbe dovuto affrontare al secondo turno la sorella Venus, è stata costretta ad abbandonare il torneo per il riacutizzarsi di un infortunio al ginocchio sinistro. "Devo fermarmi al causa di un dolore al ginocchio sinistro -ha spiegato la campionessa statunitense- mi mancheranno i fan e la competizione di uno dei miei tornei preferiti. Ora mi ...

Lewis Hamilton in versione Zoolander - Serena Williams con le Nike e gli altri sportivi sul red carpet del Met Gala : Ogni anno il Met Gala attira sul red carpet del Metropolitan Museum of Art di New York i nomi più importanti dello showbiz, il che comprende anche i campioni dello sport. Il tema del 2019 traeva ispirazione dall'esibizione «Camp: Notes on Fashion», che celebra l'uso sfrenato del kitsch nell'arte e nella moda, e di conseguenza anche gli outfit degli sportivi non ...

Met Gala 2019 – Serena Williams vs Maria Sharapova : chi vince la sfida a colpi di bellezza tra le tenniste? [FOTO e VIDEO] : Maria Sharapova sceglie Givenchy, Serena Williams indossa un abito Versace: sfida a colpi di bellezza tra le due tenniste al Met Gala 2019 Grande spettacolo a New York per la tradizionale serata di beneficenza, promossa dall’Istituto del Costume del Metropolitan Museum of Art: il Met Gala 2019 ha reGalato emozioni uniche, con i look folli sfoggiati dai vip e tanto divertimento. Il tema scelto per quest’anno è “Camp: note ...

Tennis - Internazionali d'Italia : torna Serena Williams - la Svitolina punta al tris : La numero uno del mondo, vincitrice degli ultimi due Slam, nella scorsa edizione vinse un solo game nel match di secondo turno contro la Halep, un risultato che la Tennista giapponese punta a ...

Dal tennis alle coreografie : Serena Williams - che ballerina! : Roger Federer e Serena WilliamsRoger Federer e Serena WilliamsRoger Federer e Serena WilliamsRoger Federer e Serena WilliamsRoger Federer e Serena WilliamsRoger Federer e Serena WilliamsRoger Federer e Serena WilliamsRoger Federer e Serena WilliamsRoger Federer e Serena WilliamsRoger Federer e Serena WilliamsDancing Queen. Potrebbe diventare questo il nuovo soprannome di Serena Williams, qualora continuasse a pubblicare sulla sua pagina ...

