Secondo l' ex presidente e CEO di PlayStation Entertainment America Sony è in una

eurogamer

(Di martedì 21 maggio 2019) Jack Tretton, ex-e CEO di, crede chesia in una "buona posizione" per la prossima generazione di console, anche se crede che la società dovrà affrontare "esponenzialmente" più concorrenza rispetto a quanto accaduto con l'attuale generazione.Parlando con GamesBeat, Tretton ha dichiarato: "penso che siano molto ben posizionati. Il leader della generazione precedente è sempre in una buona posizione quando si entra nella nuova generazione".Ha continuato a discutere l'hardware di5, che è stato rivelato poche settimane fa. "Da quello che ho letto sulle specifiche di5, sembra impressionante", ha detto. "Il loro modello di business ovviamente ha funzionato bene fino ad ora e non sembra che stiano per deviare da quello. Saranno ben posizionati. Ma penso che affronteranno in modo esponenziale più concorrenza di quanto non ...

FedSolidarieta : RT @CorriereBN: Nel dibattito delle idee di #BuoneNotizie in edicola domani gli interventi di Flaviano Zandonai, Gruppo cooperativo Cgm; Ma… - ele_gau : RT @FocusRisparmio: SCELTI DA NOI—> @MorganStanley entra in @TikehauIM. Acri nomina presidente Francesco Profumo. @Google sospende ogni att… - Eurogamer_it : #Sony è in una 'buona posizione' per la next-gen, secondo Jack Tretton. -