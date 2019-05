Sea Watch | il giorno dell' interrogatorio del comandante I pm | Il nostro lavoro è

Arturo Centore - il comandante della Sea Watch : "Non siamo scafisti - siamo volontari" : Un passato nella Guardia Costiera, poi l'impegno sulle grandi navi della Grimaldi lines e la scelta di guidare l'equipaggio dell'organizzazione non governativa

Migranti : sequestro Sea Watch - oggi interrogatorio comandante indagato : Palermo, 21 mag. (AdnKronos) - Verrà interrogato oggi, a mezzogiorno, nei locali della Procura di Agrigento, Arturo Centore, il comandante della nave Sea watch 3, sequestrata domenica dopo lo sbarco di 47 Migranti a Lampedusa. Centore è indagato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Ier

CAOS MIGRANTI/ Sea Watch 3 - sbarco e inchiesta : poca giustizia e molta politica : Il pm di Agrigento ha posto sotto sequestro la Sea Watch 3, ma dopo avere autorizzato lo sbarco. Un precedente tutto politico

Salvini-Conte - lite in Cdm : «Sul tuo decreto perplessità del Colle». «Ah sì? E quali?» Sea Watch - la beffa al ministro : Discussione molto animata in consiglio dei Ministri sul decreto sicurezza bis. Ferme anche le misure per la famiglia

Sea Watch - Paolo Becchi : "Dopo Siri - agguato a Salvini sui migranti. Ora è tutto chiaro : cosa c'è dietro" : "Mi pare evidente il tentativo di presentare la vicenda Sea Watch come una nuova sconfitta di Matteo Salvini ad una settimana dal voto". Intervistato da LoSpecialeGiornale.it, Paolo Becchi dà una lettura per certi versi inquietante di quanto sta accadendo in queste ore sul tema migranti a Lampedusa.

Migranti : anche prete accoglie Sea Watch a Licata : Palermo, 20 mag. (AdnKronos) - C'era anche don Totino Licata, prete di Licata (Agrigento) ad accogliere poco dopo le 14 di oggi al porto della città di mare la nave Sea Watch 3, sotto sequestro dopo lo sbarco di 47 persone di ieri. Diversi licatesi, gente comune, diverse associazioni, e anche qualch

L'aria che tira - la portavoce della Sea Watch Giorgia Linardi contro Salvini : "La smetta di insultarci" : Il giorno dopo lo sbarco dei 47 migranti dalla nave Sea Watch3 decisa dalla procura di Agrigento, è la portavoce della Ong Giorgia Linardi ad alzare la voce contro il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Alla rappresentate dell'organizzazione non piace che il ministro definisca gli attivisti della

Myrta Merlino bacchetta ancora Salvini ed il governo : 'Sea Watch problema? Assurdo' : Ci si avvicina a grandi passi verso le elezioni europee. Era ovvio che questa fase sarebbe potuta diventare la più critica per la tenuta del governo e, al momento, le premesse sembrano essere state confermate. Che si tratti di un reale dissidio tra Lega e Movimento Cinque Stelle o di un gioco da campagna elettorale non è dato saperlo, ma ciò che si può notare è sicuramente l'aria pesante che esiste negli scambi dialettici tra le figure più ...

Massimo Giletti dopo Non è l'Arena : "Chi non poteva non sapere". Sea Watch - hanno fregato Salvini? : Zitti tutti, parla Massimo Giletti. Il conduttore di Non è l'Arena, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, dà la sua versione dei fatti circa quanto è accaduto nel suo studio ieri sera, domenica 19 maggio. In sintesi: Matteo Salvini ha appreso in diretta che gli immigrati a bordo della Se

Sea Watch 3 - indagato il comandante per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina : La Procura di Agrigento ha iscritto nel registro degli indagati Arturo Centore, il comandante della Sea Watch 3: l'accusa nei suoi confronti è di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. A notificare il provvedimento è stata la Guardia di Finanza contestualmente al sequestro probatorio della nave della Ong. Il comandante dell’imbarcazione è il primo indagato dell’inchiesta e sarà difeso dagli avvocati Leonardo Marino e Alessandro ...

Migranti : Procura Agrigento - convalida sequestro nave Sea Watch : ?Il pubblico ministero della Procura di Agrigento, Cecilia Baravelli, ha convalidato il sequestro della nave 'Sea Watch 3'. Il provvedimento è stato notificato all'unico indagato, il comandante Arturo Centore, appena approdato a Licata. Ieri era scattato il sequestro probatorio. Il comandante è stato convocato per domani alle 12 in Procura dove sarà interrogato dall'Aggiunto Salvatore Vella che, insieme al capo dell'ufficio Luigi Patronaggio e ...