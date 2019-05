Scuola | contratto e aumento stipendi ultime notizie | esito incontro Governo-sindacati

Scuola - contratto e aumento stipendi docenti e ATA ultime notizie : inizia il countdown : Governo e sindacati saranno di fronte quest’oggi, lunedì 20 maggio, per aprire il tavolo tecnico su una delle questioni più ‘calde’ ed importanti della Scuola: il rinnovo del contratto Collettivo Nazionale e i conseguenti aumenti stipendiali attesi dal personale docente e da quello Ata. Il tavolo tecnico è la diretta conseguenza dell’intesa raggiunta lo scorso 24 aprile tra l’esecutivo e le rappresentanze sindacali, ...

Scuola - a settembre concorso docenti ma confusione su contratto : In 35 mila aspettano il prossimo 1° settembre per entrare nei ruoli , ma regna la confusione presso gli Uffici scolastici sulla tipologia del contratto. Per il sindacato della Scuola, Anief la norma è ...

Scuola - rinnovo contratto ultime notizie : è scontro aperto sui permessi dei docenti : Il quotidiano economico ‘Italia Oggi’, parla di scontro aperto tra i sindacati Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda-Unams, e l’Aran. Il motivo dello scontro riguarda una nota emanata dall’agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni il 4 aprile scorso, la numero 2664/2019, all’interno della quale era presente un’interpretazione restrittiva dell’articolo 15 del contratto, articolo che ...

Scuola - rinnovo contratto e aumento stipendi ultime notizie : ‘Governo - la tua strategia è chiara’ : L’intesa Governo-sindacati non ha convinto affatto il personale scolastico che grida allo scandalo pre elettorale e alla ‘Scuola venduta per 30 denari’. Proprio la questione legata al rinnovo del contratto e all’aumento stipendiale del personale scolastico è al centro della discussione: da una parte, il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, parla di ‘aumenti a tre cifre’, dall’altra i ...

L'intesa governo-insegnanti Il contratto Scuola rimane nazionale - freno all?Autonomia : Lo sgambetto a Veneto e Lombardia si è consumato all?alba di ieri. Giuseppe Conte aveva convocato i sindacati della scuola alle otto di martedì sera a Palazzo Chigi. Lo stesso...

Scuola - siglata intesa per rinnovo contratto. Sindacati sospendono sciopero : Dopo una lunga trattativa notturna e' stato siglato a palazzo Chigi l'accordo tra i Sindacati del comparto scolastico e il governo. Presenti al tavolo, oltre a tutti i rappresentanti sindacali, il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, e il premier Giuseppe Conte. Grazie all'intesa saranno stanziate piu' risorse per il prossimo rinnovo contrattuale degli insegnanti e garantite soluzioni adeguate per risolvere il problema del precariato. I ...

Contratto Scuola e aumento stipendi ultime notizie : i dati sconcertanti degli ultimi 10 anni : Rispetto al 2008, un professore guadagna mediamente mille euro in meno ogni anno. La questione degli aumenti degli stipendi per il personale scolastico è tra le più urgenti, considerando soprattutto il fatto che i docenti italiani hanno una busta paga tra le più basse d’Europa. Secondo uno studio effettuato dalla Flc-Cgil, la spesa statale destinata ai docenti e al personale Ata, nel 2017 è addirittura molto al di sotto rispetto a quella ...

Contratto Scuola e aumento stipendi ultime notizie : il Ministro Bussetti ‘si è stretto sulle spalle’ : In attesa di concrete risposte da parte del Governo, i sindacati proseguono nella loro mobilitazione che culminerà con lo sciopero generale unitario indetto per il prossimo 17 maggio. A questo proposito, il segretario generale di Snals-Confsal, Elvira Serafini, nel corso di un’intervista rilasciata per il noto portale ‘Orizzonte scuola’, ha parlato di ‘tentativo di conciliazione con il Ministero dell’Istruzione che ...

Scuola - precariato e rinnovo contratto ultime notizie : ‘Governo che non ha le idee chiare’ : Il governo Lega-Movimento 5 Stelle, quello che doveva essere il governo del cambiamento anche per la Scuola non ha le idee chiare. E’ di questo parere la segretaria regionale Uil Scuola Viterbo, Silvia Somigli. La Scuola non può permettersi tempi lunghi, il Governo del cambiamento ha le idee confuse La questione relativa al 10 per cento nel concorso ordinario potrebbe andare bene, ma è necessario che i tempi del concorso siano rapidi: i ...

Scuola - Anief presenta le linee guida per il rinnovo del contratto : Il giovane sindacato della Scuola Anief, da Roma, in occasione del consiglio nazionale svoltosi qualche giorno fa , ha presentato le linee guida per il rinnovo del contratto per 1,3 milioni di docenti ...

Scuola - stallo sul contratto : sì allo sciopero del 17 maggio. Bussetti : presto 48mila assunzioni tra medie e superiori : Fumata nera nell'incontro di ieri tra ministro e sindacati. Intanto il Miur chiede l'ok per 48.500 nuovi contratti, di cui 8.500 sul sostegno. Ma i precari si ribellano: "Così si blocca chi è già da anni fermo in graduatoria"

Scuola - precariato e rinnovo contratto ultime notizie : esito dell’incontro Bussetti-sindacati : Come noto, ieri, presso il Ministero dell’Istruzione, si è tenuto un incontro tra le delegazioni delle rappresentanze sindacali Flc-Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals Confsal e Gilda Unams e il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, in relazione alle varie problematiche da risolvere nel comparto istruzione e ricerca. rinnovo di contratto e precariato Scuola ultime notizie: incontro Bussetti-sindacati In una nota pubblicata ...