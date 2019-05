Scossa di magnitudo 3 9 in provincia di Barletta | scuole chiuse

agi

(Di martedì 21 maggio 2019) Unasimica dilocale 3.9 è stata registrata dalle strumentazioni dell'Ingv e avvertita distintamente dalla popolazione alle 10 e 13 nelladi, ipocentro a 34 km. Laè stata avvertita anche a Bari, dove per precauzione è stato evacuato il Palazzo di Giustizia di via Dioguardi, e in alcunegli alunni sono stati fatti uscire dalle aule. Aè stato attivato il Coc (centro operativo comunale) di protezione civile. Stessa iniziativa anche a Trani. Nella città della disfida il sindaco Cosimo Cannito sta preparando un'ordinanza per lo sgombero delle, ma nel frattempo è disposto che i bambini lascino le aule per stazionare nei cortili. A Trani, dopo aver fatto uscire i bambini cautelativamente dalle aule per riunirli nei cortili delle, si sta predisponendo la chiusura degli edifici scolastici fino a ...

