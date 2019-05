Sbaglia aereo e si ritrova a Bari | l' ira del passeggero sardo contro Ryanair | Cosa

Aereo Sbaglia rotta : destinazione Dusseldorf ma atterra per sbaglio a Edimburgo - : Decollato da Londra per la Germania, l'Aereo della British Airways è atterrato per errore in Scozia tra lo stupore generale dei passeggeri. Le scuse della compagnia

Aereo decollato da Londra Sbaglia rotta : invece di Dusseldorf va a Edimburgo : I passeggeri, increduli, hanno scoperto di non essere atterrati in Germania bensì in Scozia: colpa probabilmente di una mappa sbagliata fornita al pilota.Continua a leggere

Aereo Sbaglia rotta - invece che a Dusseldorf atterra ad a Edimburgo : “Benvenuti a Edimburgo”. L’annuncio del pilota di un volo della Britsh Airways subito dopo l’atterraggio ha lasciato oggi sconcertati i passeggeri, che non si aspettavano affatto di arrivare in Scozia. L’Aereo, racconta la Bbc, doveva infatti atterrare a Duesseldorf in Germania, ma al pilota era stato consegnato un piano di volo sbagliato. Una volta constatato l’errore, racconta l’emittente britannica, l’Aereo è poi partito per ...

Gran Bretagna - aereo Sbaglia rotta e invece di Dusseldorf va ad Edimburgo : Un clamoroso errore ha visto protagonista un aereo di linea della compagnia britannica British Airways, che questa mattina è partito da Londra con destinazione Dusseldorf, in Germania. Ma, a quanto pare, ci sarebbero stati dei problemi: al comandante e al copilota sarebbero state fornite delle mappe sbagliate, per cui il velivolo è finito in Scozia, precisamente ad Edimburgo. Tantissimo lo stupore dei passeggeri quando, al momento ...

“Benvenuti a Edimburgo” - peccato però che dovevano a arrivare a Duesseldorf : aereo Sbaglia rotta - sconcertati i passeggeri : “Benvenuti a Edimburgo“. E’ stato questo l’annuncio fatto questo mattina dal pilota di un volo della Britsh Airways appena atterrato che ha lasciato sconcertati i passeggeri, i quali non si aspettavano affatto di arrivare in Scozia. L’aereo, come racconta la Bbc, doveva atterrare a Duesseldorf in Germania, ma al pilota era stato consegnato un piano di volo sbagliato. Una volta constatato l’errore, dopo ...

Aereo Sbaglia rotta - invece di Dusseldorf va a Edimburgo : Clamoroso errore di rotta per un volo British Airways, decollato oggi da Londra alla volta di Dusseldorf, in Germania, e atterrato invece a Edimburgo, in Scozia, come racconta la Bbc. L’emittente cita le testimonianze di alcuni sbalorditi passeggeri – nel frattempo ripartiti, verso la destinazione giusta si spera – che hanno riferito d’essersi accorti dell’incredibile svarione solo quando, ad atterraggio avvenuto, ...

Aereo Sbaglia rotta : "Benvenuti a Edimburgo". Il volo era per Dusseldorf : Un volo della British Airways destinato a Dusseldorf in Germania è atterrato a Edimburgo perché il piano di volo consegnato al pilota era quello sbagliato. I passeggeri si sono accorti dell'errore quando, una volta atterrati, hanno sentito l'annuncio: "Benvenuti a Edimburgo ".L'Aereo, come spiega la Bbc, è poi partito per la sua vera destinazione. Il volo era gestito dalla tedesca Wdl per conto della British Airways, che ora ...