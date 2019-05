Sarri sempre più vicino alla Juventus | il Chelsea ha già trovato il sostituto!

sportfair

(Di martedì 21 maggio 2019) Maurizio? Ipotesipiù concreta dato che ilsembra averil sostituto giusto per la prossima annata Sin dgiornata di ieri vi stiamo parlando dell’ipotesi molto affascinante relativa all’approdo di Maurizio. Il presidente Agnelli ha deciso di puntare fermamente sul tecnico del, il quale non ha mai avuto un rapporto idilliaco con la piazza londinese. Proprio dPremier League arrivano infatti voci che avallerebbero l’ipotesi di addio di. Secondo il Daily Mail infatti, ilavrebbe già proposto la panchina a Frank Lampard in vista della prossima stagione, una vera e propria bandiera dei Blues destinata a tornare in nuove vesti dopo aver guidato il centrocampo per anni. Dunque tutto sembra delinearsi, l’ipotesisi fapiù concreta.L'articolo...

annatrieste : Se ne va l'allenatore dalla Juve ed è subito: Ancelotti di qua, Sarri di là, Koulibaly p' miez. Ma io non ho capito… - Francesc0Rizz0 : Prendere #Mourinho per avere il #belgiuoco è come comprare un Suv con l’idea di consumare di meno e trovare parcheg… - GiornalistaN : @NapoliOutsider Purtroppo invece è tutto vero! Difficile, difficilissimo accettarlo, ma Sarri sembra sempre più pronto a vestire bianconero -