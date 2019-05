Sarri Juve – Per il ‘The Sun’ sarà addio ai blues – FOTO

Sarri sempre più vicino alla Juventus : il Chelsea ha già trovato il sostituto! : Maurizio Sarri alla Juventus? Ipotesi sempre più concreta dato che il Chelsea sembra aver trovato il sostituto giusto per la prossima annata Sin dalla giornata di ieri vi stiamo parlando dell’ipotesi molto affascinante relativa all’approdo di Maurizio Sarri alla Juventus. Il presidente Agnelli ha deciso di puntare fermamente sul tecnico del Chelsea, il quale non ha mai avuto un rapporto idilliaco con la piazza londinese. ...

Juve : Sarri non avrebbe l'approvazione di CR7 - Pochettino metterebbe tutti d'accordo : L'era Allegri è ormai al tramonto, adesso la Juventus avrà l'onere di trovare un allenatore che possa raccogliere la pesante eredità di Massimiliano e abbia l'autorevolezza di gestire un gruppo di campioni. Solitamente la dirigenza della Continassa nelle sue scelte non si fa influenzare dalla volontà dei giocatori, ma questa volta dovrà tenere in conto anche le idee di Cristiano Ronaldo, visto che si dovrà ripartire da lui per dare un nuovo ...

Il Corsport : “Juventus - Sarri favorito. Contatti ben avviati” : Il Corriere dello Sport non ha dubbi: è Sarri il favorito per la panchina della Juventus. Lo scrive Alfredo Pedullà giornalista molto informato sull’ex tecnico del Napoli. Che scrive: “Sarri non ha firmato, non potrebbe. Ha due anni di contratto e profondo rispetto per quanto sta facendo dalle parti di Cobham. Gli sono arrivati messaggi dalla Roma (che non molla Gasperini) e dal Milan (aggrappato alla Champions). Gli e` arrivato ...

Gazzetta : “Juventus - avanza Sarri. Il Chelsea pensa a Lampard” : Londra è il crocevia per il prossimo allenatore del Napoli. Così scrive la Gazzetta dello Sport che oggi dà l’ex tecnico cel Napoli come favorito alla successione ad Allegri sulla panchina bianconera. Il titolo è: “avanza Sarri”. Ecco cosa scrive: Un’altra certezza infatti sono i rapporti recenti, tra la Juventus e Maurizio Sarri. Meglio, tra la Juventus e Fali Ramadani, agente che lavora tra gli altri con Pjanic e MS. Il Chelsea per ...

Clausola Ancelotti - Corbo : “Un dettaglio rafforza l’indiscrezione su Gasperini. Su Sarri alla Juve…” : Clausola Ancelotti, la disamina di Antonio Corbo per il suo editoriale per Repubblica ‘Il Graffio’: Clausola Ancelotti. Ha fatto un po’ di rumore la dichiarazione di Ancelotti nel post gara di Napoli-Inter. Il tecnico azzurro ha parlato per la prima volta di una Clausola a favore del Napoli per esercitare la conferma della sua permanenza alla guida tecnica. Antonio Corbo prova a fare chiarezza sulle pagine web de ...

Prossimo allenatore Juventus : Sarri avanza - le quote dei bookmakers : Prossimo allenatore Juventus: Sarri avanza, le quote dei bookmakers La scelta del Prossimo allenatore della Juventus è uno degli argomenti più discussi dagli appassionati di calcio. La scelta della società di non rinnovare il contratto a Massimiliano Allegri ha scatenato la fantasia dei tifosi. E al momento sembrano moltissime le ipotesi in campo. Si va dai nomi italiani, ai più blasonati tecnici internazionali. Prossimo allenatore ...

Chiariello : “Sarri? La Juventus dopo L’acquisto di Cr7 deve guardare bene i conti” : Umberto Chiariello nel corso di Canale 21 ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti il possibile approdo di Sarri sulla panchina della Juventus : “La Juventus ora non è la società che abbiamo conosciuto in questi anni, ma deve guardarsi le tasche. L’operazione CR7 l’ha portata in una situazione economica pesante, al punto da dover fare un bond. Oggi Sarri guadana 6mln di euro netti a stagione mentre Inzaghi al ...

Sarri alla Juve - ora arriva la doppia conferma : tutti i dettagli : Sarri JuveNTUS- Un matrimonio che potrebbe concretizzarsi già in vista dei prossimi mesi. La Juventus sembrerebbe aver scelto Maurizio Sarri come nuovo allenatore in vista della prossima stagione. Come evidenziato dai colleghi di “SportItalia“, la società bianconera avrebbe fatto dei grandi passi avanti verso l’attuale allenatore del Chelsea. Una trattativa che potrebbe entrare nel vivo […] L'articolo Sarri alla Juve, ora ...

Per la panchina della Juventus si rafforzerebbero le candidature di Sarri e Inzaghi : La Juventus e i suoi tifosi ieri sera, durante i festeggiamenti per la conquista dell'ottavo scudetto consecutivo, hanno salutato Massimiliano Allegri che dalla prossima stagione non occuperà più la panchina bianconera. Tra commozione, felicità e nostalgia è già ora di pensare al nuovo tecnico, e a tal proposito sembra che la dirigenza già da marzo abbia cominciato a seguire diverse piste, tra cui quelle che portavano a Zinedine Zidane e Pep ...

La Juve ha scelto Sarri - “SportItalia” : “Passi avanti”. Occhio all’alternativa a sorpresa : Sarri Juventus, un binomio che potrebbe concretizzarsi già nel corso della prossime settimane. Secondo quanto rivelato da “Sportitalia“, la società bianconera avrebbe fatto dei grandi passi avanti nel sondare la pista che porterebbe all’attuale allenatore del Chelsea. Passi avanti anche da parte del tecnico, il quale avrebbe dato la sua disponibilità in caso di addio […] More

Sportitalia riporta di Sarri sempre più vicino alla Juventus : “Juventus, passi avanti per l’arrivo di Maurizio Sarri” Si legge sui social la redazione di Sportitalia, sul futuro del tecnico toscano che sembra sempre più lontano da Londra. Secondo indiscrezioni la Juve sarebbe sempre più propensa a prendere Sarri come successore di Massimiliano Allegri. Nonostante quanto scritto dal Corriere della Sera, su una possibile richiesta di Cristiano Ronaldo per Ancelotti e dai sospetti che ...

Juventus - dopo l'addio di Allegri tutti le strade portano a Sarri e Inzaghi : gli ultimi indizi : La scenetta alla Mourinho che ha visto come protagonista Simone Inzaghi nei minuti immediatamente successivi alla conquista della Coppa Italia (la medaglia tolta subito dal collo e delle dichiarazioni che avevano il sapore dell' addio) aveva fatto il paio nell' elenco degli indizi che vogliono l' al

Juventus - Agnelli vuole Sarri a tutti i costi : le ultime novità e l’ipotetico 11 bianconero con l’avvento del “Sarrismo” : Maurizio Sarri è in pole position per sedere sulla panchina della Juventus dopo l’addio ormai ufficiale di Massimiliano Allegri La Juventus vira su Maurizio Sarri, questa la notizia bomba che nelle ultime ore sta sconvolgendo il mondo bianconero. Dopo anni di gioco “all’italiana” poco votato allo spettacolo, il patron juventino Andrea Agnelli ha capito che è giunto il momento di cambiare definitivamente rotta. La ...

Nuovo allenatore Juventus - Sarri e Inzaghi in pole. Nedved svela : “abbiamo le idee chiare” : Salgono le quotazioni di Sarri ed Inzaghi per il posto di Nuovo allenatore della Juventus: la società bianconera, secondo le parole di Nedved, ha le idee chiare Preso atto della decisione comune di società e Massimiliano Allegri di non proseguire insieme, la Juventus è alla ricerca di un Nuovo allenatore per la prossima stagione. Secondo quanto dichiarato da Gianluca di Marzio ai Sky Sport, Maurizio Sarri e Simone Inzaghi sarebbe due dei ...