Sanità : Azienda Zero Padova - mancanza medici? Sì ma non in tutte le specialità (2) : (AdnKronos) - A questo si aggiunge la perseveranza di Azienda Zero che continua a reiterare d’ufficio tutte le procedure che per carenza di specialisti vanno deserte o quasi. Ma la lunga stagione dei concorsi per Azienda Zero non si conclude qui. Nella seduta deliberativa del 15 maggio scorso sono s

Spot risarcimenti malaSanità sospesi da Rai - l'azienda denuncia lo Stato : Vi ricordate la storia dello Spot con Enrica Bonaccorti sui risarcimenti per presunti errori sanitari negli ospedali la cui trasmissione era stata sospesa da Rai e Mediaset dopo le proteste di alcuni sindacati? C'è una novità: oggi, Obiettivo Risarcimento, l'azienda privata che aveva realizzato quel promo, ha presentato alla Commissione Europea una denuncia contro lo Stato italiano per la violazione della Carta Fondamentale dei Diritti ...

"Azienda sanitaria umbra decapitata - io solo nel turbine" : Roma, 13 apr., Adnkronos, - - di Silvia Mancinelli Nell'ospedale Santa Maria della Misericordia, da dove è covato e poi cresciuto lo scandalo della sanità perugina, sono rimasti in pochi, pochissimi. ...

"Azienda sanitaria umbra decapitata - io solo nel turbine" : di Silvia Mancinelli Nell'ospedale Santa Maria della Misericordia, da dove è covato e poi cresciuto lo scandalo della sanità perugina, sono rimasti in pochi, pochissimi. E su, all'ottavo piano fino a ...

‘Ndrangheta - confiscati beni per 5 - 5 milioni a infermiere dell’Azienda sanitaria sciolta per infiltrazioni : È un infermiere dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria, sciolta per infiltrazioni poche settimane fa, e i suoi redditi dichiarati sono di gran lunga inferiori agli investimenti effettuati negli anni. Una sproporzione che non è passata inosservata e per questo la Dia di Reggio Calabria ha eseguito un provvedimento di confisca nei confronti di Annunziato Iamonte, 61 anni, di Melito Porto Salvo, ex sorvegliato speciale e in passato ...