Sanità | 2 dottoresse aggredite al San Giovanni di Roma | “abbiamo paura”

(Di martedì 21 maggio 2019) Minacce di morte con un bisturi a dueimpegnate, durante il turno di notte, a salvare un paziente in crisi respiratoria. Ad aggredire le due donne, all’ospedale Sandidomenica notte, un altro paziente, tossicodipendente e con problemi psichiatrici. Convinto – nel suo stato di alterazione – di non essere adeguatamente assistito. Con un epilogo inquietante. L’aggressore, all’arrivo delle forze dell’ordine, non è stato fermato perché non sorpreso in flagranza di reato e privo ormai dell’arma. Così le duelo hanno ritrovato al bar, la mattina dopo, e sono state nuovamente minacciate di morte e di ritorsioni sulla famiglia. A raccontare la vicenda all’Adnkronos Salute è una delle due, che chiede di non divulgare il suo nome. “Io e la mia collega – spiega – ora abbiamo paura. Non ...

