Sampdoria | Ferrero negli USA per la cessione del club

Cessione Sampdoria - Ferrero incontrerà il gruppo Vialli : venerdì la decisione : Giorni decisivi negli Stati Uniti per la Cessione della Sampdoria. Massimo Ferrero, attuale presidente, incontrerà il gruppo Vialli. Dopo un lungo corteggiamento la trattativa dovrebbe finalmente sbloccarsi e chiudersi positivamente. Oggi a New York ci sarà un nuovo incontro più formale con il magnate Jamie Dinan, uno degli investitori insieme all’altro big della finanza Alex Knaster dopo quello di lunedì sera. Sul tavolo si cercherà ...

Cessione Sampdoria - viaggio di Ferrero negli USA : la situazione : Cessione Sampdoria, Massimo Ferrero sembra essere intenzionato ad ascoltare le proposte che perverranno per la società doriana Cessione Sampdoria, Massimo Ferrero si è recato negli USA, con lo scopo d’avere un faccia a faccia con gli acquirenti della cordata guidata da Gianluca Vialli. Il presidente doriano sta pensando di vendere il club, ma non di svenderlo, chiedendo niente poco di meno che 100 milioni di euro. Secondo quanto ...

Calciomercato Sampdoria - Ferrero chiama De Rossi : “Se vuole venire…” : C’è ancora tanta amarezza, per De Rossi e i tifosi gialloRossi, a qualche giorno dall’annuncio dell’addio tra il centrocampista e la squadra capitolina. Tanti, in questi giorni, i messaggi di ex compagni e dirigenti. Tra questi c’è anche qualcosa di più di un messaggio, e proviene da un romano e romanista come lui, ma proprietario della Sampdoria: Massimo Ferrero. Il patron dei blucerchiati lancia l’amo: porte ...

Cessione Sampdoria - rilancio flop di Vialli : intanto Ferrero incontra Giampaolo : Cessione Sampdoria – La Sampdoria è concentrata sulle ultime due giornate del campionato di Serie A ma a tenere banco è anche e soprattutto il futuro del club blucerchiato. La situazione della Samp è seguita con grande interesse ma nonostante le voci degli ultimi mesi la svolta non è arrivata. Nelle ultime ore è arrivato il rilancio della cordata guidata da Vialli, secondo la rosea l’offerta non è stata giudicata ...

Cessione Sampdoria - il fondo inglese Aquilor tenta Ferrero : Cessione Sampdoria – Importanti novità sulla Cessione della Sampdoria: il fondo inglese Aquilor starebbe tentando l’attuale presidente Massimo Ferrero con una grossa offerta: 120 milioni sarebbe la proposta formulata. Inoltre, il fondo Aquilor offrirebbe a Ferrero la possibilità di rimanere al timone e condurre la campagna estiva di calciomercato. Una mossa a sorpresa per dare un’accelerata alla trattativa che vede in ...

Sampdoria - Giampaolo si allontana da Ferrero - con la nuova società invece... : L'obiettivo dell'allenatore con le dichiarazioni post Parma andrebbe letto come una presa di coscienza nell'aver raggiunto il più alto livello possibile, almeno con l'attuale politica societaria di ...

Cessione Sampdoria - la contromossa del presidente Ferrero : Cessione Sampdoria – La Sampdoria si prepara a scendere in campo per la gara di campionato contro la Lazio, il club blucerchiato ha intenzione di finire al meglio la stagione. Ma il pensiero è rivolto anche e soprattutto al futuro, in particolar modo alla Cessione nel club. Il presidente Ferrero ha confermato la volontà di valutare un’eventuale Cessione del club ma nelle ultime settimane non è cambiato molto. Per questo motivo ...

Cessione Sampdoria : tre piste per Ferrero : In casa Sampdoria tiene banco la questione legata alla possibile Cessione del club. Secondo la Gazzetta dello Sport , il presidente blucerchiato Massimo Ferrero ha tre strade: una Cessione dell'intero pacchetto azionario al gruppo Vialli , arrivato a offrire 80 milioni di euro che diventano 50 detratti i ...

Cessione Sampdoria - Alessio Sundas a Ferrero : “Vuoi vendere? Ci penso io” : Cessione Sampdoria – Il manager toscano Alessio Sundas, che sta provando a portare Messi in Italia, ma anche promotore dei progetti “Stadio di proprietà” e “Salva società di calcio” che prevede l’obbligo di introdurre un codice etico e un modello organizzativo per tutti i club, sponsor man quando le trattative arrivano allo stallo, oggi interviene a proposito della situazione della Fiorentina e Sampdoria, scrivendo una ...

Sampdoria - Ferrero non ha fretta di vendere : "Niente sorprese nell'uovo..." : La battuta del presidente Massimo Ferrero sul tormentone-cessione, perché di questo si tratta, "sorprese nell'uovo di Pasqua? Ho un'intolleranza al cioccolato", spiega molto bene la situazione di ...

Sampdoria - Ferrero si mostra tranquillo sulle questioni di campo. Ma glissa su quelle extra : “Sabatini chi?” : Pesante sconfitta per la Sampdoria. I ragazzi di Giampaolo sono tornati da Bologna con un secco tris sul groppone. Ma il presidente blucerchiato Massimo Ferrero, a margine della presentazione dell’evento ‘Facciamo squadra per Genova‘, ha dimostrato tranquillità. “La stagione della Sampdoria – le sue parole – finirà nel miglior modo possibile. Nulla è perduto, adesso dobbiamo vincerle tutte. Dobbiamo ...

Serie A Sampdoria - Ferrero : «Di Sabatini non voglio parlare» : GENOVA - Sampdoria e Genoa , unite per uno scopo superiore: il derby solidale per il Ponte Morandi Facciamo squadra per Genova si terrà il prossimo 27 maggio. In campo andranno il Genova, composta dai ...

Sampdoria - Sabatini si dimette dopo un litigio con Ferrero : Walter Sabatini si è dimesso. Era ormai solo questione di tempo, ma le strade di Sampdoria e il dirigente blucerchiato si sarebbero inevitabilmente separate a partire dall'estate. La decisione dell'ex Inter è arrivata subito dopo la pesante sconfitta contro il Bologna, trionfante per 3-0 nella sfida di oggi pomeriggio. I 3 punti persi in malo modo hanno dunque rafforzato le tesi del presidente Ferrero, che si sarebbe aspettato certamente un ...

Sampdoria - Sabatini litiga con Ferrero e si dimette : BOLOGNA - Oltre all'Europa che si allontana, anche una grana societaria. Walter Sabatini , infatti, non è più uomo mercato della Sampdoria : il dirigente ha rassegnato le dimissioni dopo una ...