TelevideoRai101 : Salvini:mela marcia non infanghi divisa - PaoloRoma : RT @PaoloRoma: Il criminale fasciorazzista #Salvini criminalizza i #migranti, per la mela marcia di #Modena. Ma non gli anticostituzionali… - GIANNNPAN : @chiaraforti_ @mariandres2014 @PSchioppa vai tranquilla è una mela igp campana ed è anche contro il colesterolo con… -