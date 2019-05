Salvini invoca la Madonna sul palco | Renzi lo attacca | “Come può giurare sui Vangeli uno

Salvini invoca la Madonna e attacca il Papa. Ma il mondo cattolico non combatte abbastanza : Matteo Salvini portabandiera della Madonna pellegrina è un fenomeno che non ha senso irridere né sottovalutare. Perché, come tutta la comunicazione del vicepremier leghista e aspirante presidente del Consiglio, fa parte di un preciso disegno politico. Certo, mezzo secolo dopo le elezioni del 1948 con le madonne piangenti che invitavano a votare Democrazia Cristiana, la sua sparata in piazza del Duomo di Milano sembra fuori tempo. Invece è ...

Il cardinale Angelo Bagnasco risponde a Matteo Salvini : “Invocare Dio per se stessi è pericoloso” : Il cardinale Angelo Bagnasco è intervenuto sulla polemica scoppiata tra Matteo Salvini, che ha utilizzato simboli religiosi durante la sua manifestazione di sabato a Milano, e il mondo cattolico. "Invocare Dio per se stessi è molto pericoloso", ha ricordato l'arcivescovo di Genova al leader della Lega.Continua a leggere

Il fronte cattolico contro Salvini : "Invocare Dio per se stessi è sempre molto pericoloso" : Famiglia Cristiana e Civiltà Cattolica si indignano per la "strumentalizzazione" da parte del leader della Lega che, durante un comizio a Milano, ha invocato i patroni d'Europa baciando un rosario. Intanto il titolare del Viminale attacca l'Onu: "Fa ridere, pensi al Venezuela".

Salvini e il rosario sul palco - il cardinale Parolin : «Invocare Dio per se stessi è pericoloso» : Il leader leghista in piazza Duomo aveva detto: «Sono sicuro che la Madonna ci porterà alla vittoria». Civiltà Cattolica: «Non nominare Dio invano». Famiglia Cristiana: «Ecco il sovranismo feticista». Il ministro: «A chi do fastidio se credo in Dio e invoco Maria?»

Al cardinale Parolin non è piaciuto che Salvini abbia invocato la Madonna : Al Vaticano non è piaciuto che, in chiusura del suo comizio sabato a Milano, Matteo Salvini brandisse il rosario e invocasse la Madonna. "Credo che la politica partitica divida, Dio invece è di tutti. Invocare Dio per se stessi è sempre molto pericoloso" ha detto il segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin, a margine della Festa dei Popoli a San Giovanni in Laterano, come trasmesso dalle telecamere di Rainews24. Il ...

Salvini e il rosario sul palco - il cardinale Parolin : «Invocare Dio per se stessi è pericoloso» : Il leader leghista in piazza Duomo aveva detto: «Sono sicuro che la Madonna ci porterà alla vittoria». La reazione di Civiltà Cattolica: «Non nominare Dio invano». Famiglia Cristiana: «Ecco il sovranismo feticista». La Chiesa valdese: «Accogliamo noi i migranti»

Vaticano e Famiglia Cristiana su Salvini : “Invocare Dio per sé è molto pericoloso”. “Strumentalizza - è sovranismo feticista” : “Io credo che la politica partitica divida, Dio invece è di tutti. Invocare Dio per se stessi è sempre molto pericoloso”. È netta la presa di posizione del cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato Vaticano, a una settimana dal voto delle Europee. Il numero due della Santa Sede non ci sta a restare in silenzio il giorno dopo le parole del vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che chiudendo a Milano il raduno dei sovranisti ...

Milano - Salvini invoca i patroni d’Europa e bacia il rosario : “L’immacolato cuore di Maria ci porterà alla vittoria” : “Ci affidiamo alle donne e agli uomini di buona volontà. Ci affidiamo ai sei patroni di questa Europa: a San Benedetto da Norcia, a Santa Brigida di Svezia, a Santa Caterina da Siena, ai Santi Cirillo e Metodio, a Santa Teresa Benedetta della Croce. Ci affidiamo a loro. E affidiamo a loro il destino, il futuro, la pace e la prosperità dei nostri popoli”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, conclude il suo comizio in piazza ...

