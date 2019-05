Rush | Il Film Stasera su Rai 1

Rush : trama - cast e curiosità del film con Chris Hemsworth e Daniel Brühl : Martedì 21 maggio, su Rai1 a partire dalle 21.25, va in onda il film del 2013 Rush, diretto da Ron Howard e basato sulla storia vera dell’amicizia/rivalità tra i due piloti di Formula 1 anni 70 James Hunt e Niki Lauda. Ron Howard su Twitter racconta il film su Lauda di Rush: trailer Rush: trama Il racconto di ...

F1 - la morte di Niki Lauda : in ricordo del campione austriaco la Rai trasmetterà il film “Rush” stasera : La notizia odierna della scomparsa del tre volte campione del mondo di F1 Niki Lauda, all’età di 70 anni, ci ha scosso tutti. Un personaggio che, per il suo modo di essere e di fare, ha diviso, in base anche alle proprie scelte sportive nel Circus. Vincitore dei titoli iridati nel 1975, nel 1977 e nel 1984 con la Ferrari e la McLaren, il pilota austriaco ha rappresentato un’icona del motorsport per il suo essere calcolatore e ...

LA NOSTRA TERRA/ Non va in onda su Rai 1 : al suo posto 'Rush' - il film su Niki Lauda : Questa sera Rai 1 trasmette alle 21,.25 il film "Rush" di Ron Howard, in sostituzione del film previsto "La NOSTRA TERRA", in ricordo di Niki Lauda.

Rivalità Niki Lauda-James Hunt : la vera storia del film Rush : Rivalità Niki Lauda-James Hunt: la vera storia del film Rush Niki Lauda, uno dei più grandi piloti della storia, si è spento ieri – lunedì 20 maggio 2019 – in una clinica svizzera; aveva 70 anni. In estate aveva subito un trapianto di polmoni, dei problemi ai reni ne avevano determinato recentemente il ricovero. La carriera di Niki Lauda Niki Lauda è nato a Vienna il 22 febbraio 1949. Ha vinto il campionato mondiale di Formula ...