Rovigo | autobus con 20 studenti a bordo va a fuoco | tutti salvi

Paura a Rovigo - autobus carico di studenti va a fuoco : l’autista li salva dalle fiamme : Un autobus carico di studenti ha preso fuoco a Giacciano con Baruchella, in provincia di Rovigo, per cause che sono ancora in via di accertamento. L'autista si è accorto del rogo ed è riuscito a mettere in salvo tutti i giovani passeggeri prima di chiamare i soccorsi. Al momento non si segnala nessun ferito.Continua a leggere