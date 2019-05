Roma non dimentica suoi figli | Forza Nuova sabato a San Lorenzo in memoria Desiree

Max Biaggi assolto dal Tribunale di Roma : frode fiscale non sussiste : Roma – Il Tribunale di Roma ha assolto Max Biaggi, perche’ il fatto non sussiste, dall’imputazione di frode fiscale. Il centauro Romano, piu’ volte campione del mondo, era accusato di avere evaso 18 milioni di euro e per questo il pm Giuseppe Olivo aveva chiesto per lui la condanna a un anno di reclusione, che il giudice monocratico Bruno Costantini ha respinto. La vicenda risale al 2007, quando a gestire i diritti ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : Rafael Nadal principe del Foro Italico. Nono titolo per lo spagnolo - sconfitto Djokovic in finale : Rafael Nadal si sblocca sulla sua amata terra rossa e conquista gli Internazionali d’Italia 2019. Nono titolo al Foro Italico per il maiorchino, che vince anche il suo primo torneo in questa stagione. Un trionfo arrivato dopo il successo in finale contro Novak Djokovic, sconfitto in tre set con il punteggio di 6-0 4-6 6-1 dopo due ore e mezza di gioco. Questo è anche il 34° titolo in un Masters 1000 per Nadal, che supera proprio Djokovic ...

Tennis : Roma - la nona volta di Nadal : 18.46 Rafa Nadal vince Roma per la nona volta (è incredibilmente il primo titolo del la stagione). Lo spagnolo, n.2 Atp, si aggiudica l'ennesima sfida (54.ma volta) con il n.1 Novak Djokovic (il computo è ora 28-26 per il serbo) battendolo in finale 60 46 61 in 2h25'. Reduce da due maratone notturne con Del Potro e Schwartzman, Djokovic stenta ad entrare in partita. Nadal concentratissimo. Nole incassa il cappotto nel primo set, poi risorge ...

Rafa Nadal imperatore di Roma : nono successo agli Internazionali d’Italia - Djokovic non può nulla! : Internazionali d’Italia, Rafa Nadal ha vinto per la nona volta il torneo di Roma giocando una grande partita contro Novak Djokovic Internazionali d’Italia, Rafa Nadal imperatore di Roma. Il tennista spagnolo ha vinto con merito la finalissima del Foro Italico, contro un Novak Djokovic forse un po’ giù dal punto di vista fisico dopo le fatiche degli ultimi giorni. Il 6-0 nel primo set ha annichilito tutti, compreso il tennista serbo ...

Roma - i numeri di Dzeko non convincono : solamente nove gol in campionato per il bosniaco : La stagione della Roma non è stata delle migliori, sia in Italia che in Europa, e a testimonianza di tutto ciò c'è l'annata opaca di uno degli uomini simbolo dei giallorossi, vale a dire Edin Dzeko, che ha deluso e non poco i tifosi della Lupa con le sue prestazioni poco convincenti. Dzeko ha collezionato 32 presenze in campionato La Roma non è andata oltre uno scialbo 0-0 contro il Sassuolo al Mapei Stadium ed ha dovuto così dire addio al sogno ...

Sassuolo-Roma 0-0 - punto che serve a poco ai giallorossi : non basta l’assedio nel finale [FOTO] : 1/26 LaPresse/Filippo Rubin ...

La Roma non va oltre lo 0-0 con il Sassuolo - l'Europa è a rischio : Sassuolo e Roma si affrontano al Mapei Stadium nella partita del sabato alle ore 20.30 per la 37esima giornata di campionato, penultima di Serie A. Gli emiliani, sicuramente salvi grazie ai loro 42...

Un Sassuolo fastidioso nella scarpa della Roma - i giallorossi non sfondano al Mapei Stadium : la Champions si allontana : La formazione giallorossa non riesce a sfondare il muro del Sassuolo, incappando in un pareggio che potrebbe costar caro nella corsa Champions Una Roma brutta e opaca non va oltre lo 0-0 sul campo del Sassuolo, un pareggio sanguinoso che potrebbe costare carissimo nella corsa alla prossima Champions League. Gli uomini di Ranieri non riescono a sfondare il muro neroverde, palesando limiti offensivi e soprattutto una mancanza di ...

Meteo Roma - i dati ufficiali : non aveva mai fatto così freddo a Maggio nella storia - battuti tutti i record : Non aveva mai fatto così freddo a Roma nel mese di Maggio: Mercoledì 15 la temperatura massima s’è fermata a +12°C nel centro storico della Capitale e a +11°C in tutto l’hinterland pianeggiante capitolino, battendo tutti i record di freddo mensili. Nello specifico, queste sono le temperature massime registrate dalle principali stazioni Meteo Romane: Roma Collegio Romano +12,4°C Roma Fiumicino +11,5°C Roma Ciampino +11,3°C Roma ...

Giampaoletti : piano industriale Roma Metropolitane non ancora approvato - decide Comune : Roma – “Il piano industriale non e’ stato ancora approvato dal socio. Questa e’ la formualzione che la societa’ ha trasmesso. Il socio sta effettuando ancora sue valutazioni: nel momento in cui il piano sara’ approvato, o nella sua attuale formulazione, o eventualmente con nuova formulazione con emendamenti, avremo la formulazione definitiva del piano stesso”. Cosi’ il Dg del Campidoglio, Franco ...

Roma. Kolarov contestazioni? non abbasso cresta con nessuno : Kolarov: Da noi in Serbia si dice che non si puo' essere piu' cattolici del Papa, io sono qui da due anni e non posso convincere i romanisti.

Piccolo : Roma metterà su strada bus che non rispondono a normativa - retRomarcia su città green : Roma – “Virginia Raggi dribbla le norme europee. Evidentemente in Germania hanno trovato un ente disposto ad essere piu’ tollerante visto che tanto non dovranno circolare nella verde Germania. Cosi’ Roma mettera’ in circolo i bus israeliani che non rispondono alla normativa vigente. La nostra motorizzazione non ha norme ma applica fedelmente quelle vigenti che Atac e la sindaca vogliono aggirare per rimediare ...

Non solo Allegri - Milano e Roma panchine roventi : In attesa che si decida il futuro di Allegri, i rumors sul valzer degli allenatori continua incessante perche' sono molti i cambiamenti che dovrebbero verificarsi in estate. Se Allegri andra' via, alla Juve potrebbe arrivare Pochettino (orientato a lasciare il Tottenham) visto che i due sogni del presidente, Guardiola e Zidane, sono irraggiungibili. Ma nelle ultime ore rimbalza anche una voce su Deschamps, ora ct della Francia. Anche i due ...

Le imprese Romane non si fidano della Raggi - e cercano un dialogo col Pd : L'annuncio del 30 aprile di un incontro tra la regione Lazio e le categorie produttive romane (Acer, Cna, Coldiretti, Federlazio, Confcommercio, Confesercenti e Unindustria) ha avuto un effetto inatteso: ha convinto la sindaca Virginia Raggi a sedersi al tavolo con le associazioni degli imprenditori