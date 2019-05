Rocco Hunt | Canto per la Nazionale Under 21 e le periferie

ilgiornale

(Di martedì 21 maggio 2019) Andrea Conti A quattro anni dal suo ultimo album, il rapper napoletano riparte dagli Europei di calcio e dalla21. L'inedito "Benvenuti in Italy" non è solo l'Inno degli Azzurrini, ma anche "l'inno di tutti i ragazzi di periferia che sognano in grande e che socializzano nel nome del calcio" Sarà “Benvenuti in Italy” dil'Inno dellaItaliana21 al prossimo Campionato Europeo di calcio, che si disputerà dal 16 giugno. Il rapper, assieme a Gabriele Gravina, presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio e Luigi Di Biagio, allenatore della21, ha presentato il nuovo brano inedito che ha un significato speciale. “questa canzone per la rinascita nelle– spiega–, perché il rapporto con questo gioco non è solo quello che si vede in tv, ma è anche presente nei campi di calcio improvvisati con ...

