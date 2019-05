huffingtonpost

(Di martedì 21 maggio 2019) “Che senso ha, in un momento drammatico per i destini dell’Unione Europa, chiamare in causa la? Come può, il suo linguaggio antico, interpretare le dinamiche contemporanee, che sembrano eccedere da tutti i lati i confiniragione? La prima risposta che darei a tale domanda è che quando ci si trova di fronte a eventi che oltrepassano il piano delle scelte economiche e degli assetti istituzionali, per implicare una vera decisione di esistenza - quella appunto dell’Europa come soggetto politico - non può non essere chiamato in causa il pensiero.”È questo l’incipit dell’intervento che verrà pronunciato domani daall’École Normale Supérieure di Parigi, nell’ambito di un atteso dialogo con il filosofo e specialista dell’opera bergsoniana Frédéric Worms, ...

francescagorini : RT @PrecariUnitiCNR: @pintofscienceIT #2019 - Il nostro collega Roberto Esposito, Ricercatore Precario del Dipartimento di Scienze Chimiche… - lucy_esposito : RT @consigliperte21: Sigillano silenzi, sanciscono alleanze, impartiscono assoluzioni e infliggono condanne, i baci feroci. BACIO FEROCE d… - HuffPostItalia : Roberto Esposito e il compito futuro della filosofia europea -