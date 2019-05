Rivalità Niki Lauda-James Hunt | la vera storia del film Rush

VIDEO Niki Lauda - la sua Rivalità con James Hunt celebrata dal film “Rush” : Il Mondiale 1976 di Formula Uno ha vissuto talmente tante storie incredibili al suo interno che non poteva che venire trasportato in un film. Il duello tra Niki Lauda, professionista serio e calcolatore come un computer, e James Hunt, pilota britannico che definire “Guascone” è fargli un complimento, come se fossero il bianco contro il nero. Il giorno e la notte. Come se non bastasse, si è aggiunto il terribile incidente del ...