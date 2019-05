Rinnovo Ancelotti-Napoli | Auriemma dà le ultime notizie | la decisione

forzazzurri

(Di martedì 21 maggio 2019), sulcontrattuale diIl Direttore di Radio Marte Raffaeleha parlato nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, della situazione contrattuale die della sua conferma al.Ecco quanto ha dichiarato: “L’opzione che ilpuò far valere suscade il 31 maggio. Questo trend c’era anche quando l’allenatore era Sarri: vuole rinnovare, ogni anno, il contratto per l’anno successivo. – Sulle modalità aggiunge – La raccomandata è stata già mandata in Lega Calcio, solo che – per opportunità – ilnon manda una lettera al diretto interessato prima della scadenza. Lo fa l’ultimo giorno perché, in caso, si creerebbero problemi con un nuovo allenatore, per garantire serenità a chi verrà. Illavora così. Tra l’altro, se dovesse recedere dall’impegno con, ildovrà pagare una ...

Stefaniaugo77 : RT @CalcioNapoli24: - SiamoPartenopei : Rinnovo Ancelotti-Napoli, Auriemma: 'Raccomandata già mandata in Lega! Tecnico avvisato solo l'ultimo giorno' - CalcioNapoli24 : -