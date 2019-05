Rihanna | per il titolo del nuovo album potrebbe dare retta a quello che dicono i fan

Rihanna super sexy per il compleanno del suo brand di lingerie : Per festeggiare un anno dal lancio della sua linea di underwear pensata per donne curvy e morbide, 'Savage X Fenty', la cantante Rihanna ha deciso di posare lei stessa con un modello iconico dell'...

“L’arte di essere Rihanna” nel caleidoscopico servizio fotografico dai toni arcobaleno per Harper’s Bazaar (foto) : Mentre prepara il suo ritorno sul mercato discografico col successore di ANTI, Rihanna continua a curare la promozione dellla sua linea di cosmesi Fenty Beauty conquistando la cover di Harper'e Bazaar: la celebre rivista di moda le dedica la copertina del numero di maggio 2019, con un ampio e ricco servizio fotografico che si intitola "L'arte di essere Rihanna". Pubblicato il 16 aprile, il nuovo numero della rivista americana appare come una ...

Sta per arrivare il film segreto di Childish Gambino e Rihanna : Il prossimo 12 aprile viene inaugurata l’edizione 2019 del Coachella, il festival californiano di arte e musica che raccoglie appassionati ed entusiasti da tutto il mondo. Uno degli headliner di quest’anno è l’attore e musicista Donald Glover (Atlanta, Star Wars: Solo), noto anche con il nome d’arte di Childish Gambino. Il set musicale, che sarà diffuso in diretta anche su YouTube, non sarà l’unico suo progetto che ...

Rihanna in tour mondiale nell’autunno 2019 - i progetti live per il nuovo album in arrivo : Dopo le trattative per i live in Africa, spunta l'indiscrezione sul debutto in India: i progetti di Rihanna in tour mondiale nell'autunno 2019 sembrano ormai confermati da diverse voci sparse un po' in tutto il mondo. L'ultima arriva dalla stampa locale indiana, rilanciata perfino da indiatimes.com, che vorrebbe Rihanna vicina a fissare il suo primo concerto a Mumbai il prossimo ottobre. Per la cantante barbadiana si tratta del primo live in ...

Il ritorno di Rihanna è fissato per il 13 aprile - ma non è come sembra : arriva Guava Island : Mentre tutti attendono il suo nuovo album di inediti, il nono in carriera, il ritorno di Rihanna sulle scene è fissato ufficialmente per il 13 aprile, ma non col successore di ANTI. In quella data, infatti, potrebbe uscire il film Guava Island, interpretato da Rihanna e Donald Glover, alias Childish Gambino, che è stato girato lo scorso anno in gran segreto a Cuba. O almeno, certamente, uscirà l'album omonimo della colonna sonora del ...

UeD - Martina Luchena nella bufera per l’evento con Rihanna : “Lei ha scelto me” : Uomini e Donne, Martina Luchena insieme a Rihanna: scoppia la polemica Martina Luchena, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha partecipato a un evento di Rihanna. Le foto della ragazza hanno fatto il giro dei social network e non sono mancate alcune critiche, purtroppo. Sotto alle foto di Martina Luchena e Rihanna sono arrivati diversi […] L'articolo UeD, Martina Luchena nella bufera per l’evento con Rihanna: “Lei ha scelto ...

Uomini e Donne : Teresa piange per i fan - la Luchena criticata per evento di Rihanna : Sono due ex protagoniste di Uomini e Donne ad aver catturato l'attenzione degli appassionati di gossip in queste ore: stiamo parlando di Teresa Langella e Martina Luchena. L'ex tronista napoletana, per esempio, ha pubblicato una sua foto in lacrime dopo aver visto il grande affetto che i fan stanno a lei e al fidanzato Andrea Dal Corso. La torinese, invece, ha battibeccato con una sua followers di Instagram dopo aver preso parte ad un evento ...

Rihanna - Drake ed altri piangono la morte di Nipsey Hussle nell’ennesima sparatoria finita con un rapper ucciso : Ancora una sparatoria, ancora un rapper che ci ha rimesso la vita. La scioccante morte di Nipsey Hussle, domenica 31 marzo, è stata commentata con amara sorpresa e grande cordoglio da tanti artisti come Rihanna, Drake, Chance the rapper. Il musicista di Victory Lap è stato ucciso in seguito ad una sparatoria in strada, nei pressi del negozio di abbigliamento di sua proprietà, uno store della Marathon Clothing Company, nel quartiere Hyde Park ...

I fan sono convinti che ci sia un matrimonio in vista per Rihanna a causa di questo indizio : Che Hassan Jameel sia pronto a fare la proposta? The post I fan sono convinti che ci sia un matrimonio in vista per Rihanna a causa di questo indizio appeared first on News Mtv Italia.