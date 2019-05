blogo

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Ladello sport in tv 2018/19 ha visto il ritorno della Champions League con la casacca Rai che ha potuto trasmettere alcune delle partite più importanti in chiaro, nonostante le squadre italiane non abbiano avuto la meglio per arrivare fino in fondo.La competizione calcistica è stata condivisa con Sky che da quest'anno e fino alla2020/21, trasmetterà tutte le partite della Champions League e dell'Europa League con oltre 340 partite sul pacchetto Sky Sport, alcune condivise anche con Tv8 (che, ricordiamo, è edito dalla Nuova Società Televisiva Italiana, appartenente al gruppo di Sky Italia).: ilin TV per la/20 pubblicato su TVBlog.it 21 maggio23:51.

tvblogit : Retroscena Blogo: il puzzle degli eventi sportivi in TV per la stagione 2019/20 - SeeLallero : Retroscena Blogo: il puzzle degli eventi sportivi in TV per la stagione 2019/20 - SerieTvserie : Retroscena Blogo: il puzzle degli eventi sportivi in TV per la stagione 2019/20 -