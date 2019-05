Restiamo Umani | quando usiamo quelle parole ricordiamo chi per primo le ha scritte

Salvini a Milano - migliaia di sovranisti : proteste e striscioni dai balconi. Rimosso «Restiamo umani» di Zorro : «Noi amiamo la madonnina che ci guarda dall'alto. Qui non ci sono estremisti, razzisti, fascisti. La differenza è tra chi guarda avanti, tra chi parla di futuro e di lavoro e chi fa...

Salvini a Milano : «Pronto a dare la vita per l'Italia». Rimosso lo «Restiamo umani» di Zorro : «Noi amiamo la madonnina che ci guarda dall'alto. Qui non ci sono estremisti, razzisti, fascisti. La differenza è tra chi guarda avanti, tra chi parla di futuro e di lavoro e chi fa...

Uomo vestito da Zorro espone striscione “Restiamo umani” da un balcone in Duomo - la digos lo rimuove : fischi e proteste : Mentre gli esponenti della Lega e gli alleati in Europa di Matteo Salvini si alternavano sul palco montato in piazza DUomo, un Uomo travestito da Zorro si è affacciato da un balcone, srotolando uno striscione con scritto: “Restiamo umani”. Qualche minuto dopo, alcuni agenti della digos sono entrati nel palazzo e hanno fatto rimuovere il lenzuolo. Politica | Di F. Q.. Milano, si rifiuta ...

Striscione al comizio sovranista in Piazza Duomo : "Restiamo umani" : Uno Striscione di circa cinque metri per uno con la scritta ‘Restiamo umani’ in italiano e in inglese è stato srotolato durante il comizio dei leader sovranisti organizzato da Matteo Salvini in Piazza del Duomo a Milano.Dal balcone da cui è stato srotolato è comparso un uomo vestito da Zorro con una spada di plastica in mano.