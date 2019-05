Repubblica rilancia per Ilicic | sarà Verdi la contropartita

ilnapolista

(Di martedì 21 maggio 2019)Napoli conferma che la trattativa per portare Josepin azzurro è in dirittura di arrivo, come scritto dalla Gazzetta dello Sport, ma cambiano i termini dell’accordo. Si parla di un triennale da 2.2 milioni (più bonus) (contro i 2,5 di cui parla la Gazzetta) e dell’offerta di De Laurentiis all’Atalanta di una dozzina di milioni più Simoneche ai bergamaschi piace di più di Ounas e di Inglese. Per ora è tutto rimandato alla settimana prossima, in attesa dell’esito della volata atalantina per un posto in Champions. Sono molto soddisfatti, scrive l’edizione napoletana del quotidiano, sia Carlo Ancelotti che il figlio Davide “che è stato il primo a sponsorizzare la difficile trattativa”. L'articoloperlailNapolista.

napolista : Repubblica rilancia per #Ilicic a #Napoli: sarà Verdi la contropartita Della trattativa in dirittura di arrivo per… - mmanca : @eziomauro @repubblica E un giornale nazionale rilancia senza verificare? - 1N0MONACI : RT @Paroledipaola: La proposta di Zanda non mirava ad aumentare lo stipendio dei parlamentari. Giggino però finge di non saperlo e rilancia… -