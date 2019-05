Renault - Mégane RS Trophy-R | è record al Nürburgring

Renault Mégane - Arriva il 1.7 litri diesel da 150 CV : La Renault completa la gamma della Mégane con la variante diesel più potente, spinta dal Blue dCi da 1.7 litri in configurazione da 150 CV ed equipaggiata anche col cambio EDC a sei rapporti. Il debutto è stato annunciato per il mercato francese, con prezzi a partire da 32.800 euro per la berlina e 33.800 euro per la wagon. Costi e disponibilità per il mercato italiano non sono ancora state rese note.Tanta coppia. il tassello che mancava ...