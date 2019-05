Rare sta lavorando a una nuova IP next-gen che piacerà a chi apprezza giochi come Sea of

Nella Rai sovranista l’unica idea chiara è cosa censuRare - per il resto buio pesto : Roma. Il problema della nuova Rai non è tanto la chiusura di programmi indigesti, ma cosa metterci al loro posto. Perché è facile individuare cosa non piace, cosa va eliminato, i conduttori “buonisti” e le trasmissioni della sinistra “radical chic” ad esempio. Ma per sostituire format e personaggi t

Michelle Hunziker è stata dura entRare nella famiglia Trussardi : In un’intervista rilasciata al settimanale “Chi” Michelle Hunziker ha parlato dell’inizio della sua storia d’amore con Tomaso Trussardi,e raccontato dettagli inediti: «È stata dura entrare nella famiglia Trussardi». «Mi sentivo un pesce fuor d’acqua, ecco perché.». La conduttrice avrebbe rivelato: «I Trussardi sono una famiglia storica, discreta, molto chic. Io mi sentivo un pesce fuor d’acqua. Ho delle ...

L’estate tarda ad arrivare… ma possiamo sempre iniziare a prepaRare un cocktail! : Alcuni si lasciano ispirare da scrittori famosi per le loro foto sui social ed altri (per fortuna!) utilizzano l’ispirazione per preparare ottimi cocktail. L’ispirazione è arrivata a Gianluca Amato, barman del Jacky Bar del Tiberio Palace Hotel di Capri, che proprio passeggiando sull’ isola si è trovato spettatore, come Neruda, del tempo che passa lentamente tra rocce e mare limpido. Il poeta scrisse le sue parole indimenticabili e Gianluca ha ...

Migranti : vescovo Noto - 'non basta sbandieRare rosario per essere cristiani' : Palermo, 20 mag. (AdnKronos) - "Non è che se uno perché va in chiesa e recita il santo rosario è sicuramente un cristiano. Un cristiano lo vedi se dà da mangiare agli affamati, da bere agli assetati, se ha occhi per il dolore e la sofferenza degli altri. Si può anche non dire nessun rosario ma viver

GF16 - spoiler puntata di questa sera : la Michelazzo potrebbe entRare in casa : Lunedì 20 maggio andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello 16, il reality di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso, coadiuvata in studio dagli opinionisti Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi, dove vedremo come le vicende legate al caso di Pamela Prati si intrecceranno con le dinamiche della casa di Cinecittà. Come anticipato a Domenica Live, nella puntata di questa sera sarà presente l’agente della Prati Eliana Michelazzo che, a ...

Miglior stampante fotografica : quale compRare : Volete trasformare dei semplici file digitali in una fotografia ricordo? Oppure avete bisogno di uno strumento professionale per il vostro studio fotografico? In questa guida vi aiuteremo a scegliere la Miglior stampante fotografica in base leggi di più...

Secondo Di Battista - Salvini deve lavoRare di più : "Suggerisco a Salvini di essere meno arrogante e chiedere una mano al presidente Conte, dato che vanta una maggiore credibilità a livello internazionale rispetto a lui" dice Alessandro Di Battista in un'intervista al Corriere della Sera. "E' una questione politica, non personale", ha assicurato l'esponente M5s, "sono un semplice cittadino, lo stipendio a Salvini lo pago anche io. Vorrei che lavorasse di più: meno marketing e ...

La ricetta originale per prepaRare i pizzoccheri - anche fuori stagione : La ricetta originale dei pizzoccheri, da fare anche quando sembra la stagione sia finita. pizzoccheri alla Valtellinese Ingredienti per 6 persone:400g di farina di grano saraceno,100g di farina bianca, 300g di patate, 250g di burro, 300g di verze, coste o spinaci, 500 g di formaggio Valtellina Casera DOP, 150g di formaggio da grattugia, 2 spicchi d’aglio, pepe Preparazione Mescolare le due farine, impastarle con acqua e lavorare per circa 5 ...

MotoGp - Quartararo non proprio a suo agio in Francia : “pensavo che la pista fosse più facile da impaRare” : Il pilota del team Sic Petronas ha commentato la prima giornata di libere del Gp di Francia, svelando di aver dovuto far fronte ad alcuni problemi Maverick Vinales è stato il più veloce nella seconda sessione di prove libere della MotoGp a Le Mans, dove domenica si disputerà il Gp di Francia, quinto appuntamento stagionale del circus. AFP/LaPresse Lo spagnolo della Yamaha ha chiuso col tempo di 1’31″428 davanti al campione del ...

Palermo - Matteo Salvini vuole incontRare la prof sospesa : “Ho idee distanti dalle leggi razziali” : Matteo Salvini vuole incontrare a Palermo la docente sospesa, i cui alunni avevano accostato il decreto sicurezza del ministro dell'Interno alle leggi razziali di Benito Mussolini. "Voglio spiegare cosa sto facendo per la sicurezza del mio Paese e la distanza abissale tra le mie idee e progetti e le leggi razziali del periodo fascista", ha precisato il leader della Lega.Continua a leggere

Trump inserisce Huawei in lista nera per motivi di sicurezza. Colosso cinese - divieto a opeRare lascerà gli americani indietro nel 5G : Il presidente Usa Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che dichiara una "emergenza nazionale" e impedisce alle società statunitensi di utilizzare le apparecchiature di telecomunicazione fatte da aziende straniere che presentano un rischio per la sicurezza nazionale. Nell'ordine non viene nominata alcuna società nello specifico, ma di fatto questo apre la strada al divieto di fare affari con la Huawei Technologies Co. in Cina. L'ordine ...

«Game of Thrones 8» : più di 300mila fan chiedono di rigirare l'ultima stagione. E Martin si dice deluso