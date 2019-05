Radio Sportiva | Guardiola alla Juventus per 4 anni

Radio Sportiva – Ciro Venerato : “In caso di addio di Insigne il Napoli punterà su questo calciatore” : Il giornalista Ciro Venerato , è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva , rivelando il probabile sostituto di Lorenzo Insigne in caso di addio : “La madre di tutte le domande è il futuro di Insigne : la possibile alternativa a lui, in caso di partenza, è De Paul dell’Udinese”. Poi aggiunge: “Un punto di domanda c’è anche su Mertens: al Napoli farebbe piacere confermarlo a determinate condizioni, mentre ...

Radio Sportiva – Venerato : “Strategia chiara quella di ADL - non la cambierà” : Il Napoli continua a essere criticato per una stagione che non impreziosirà la bacheca. Ciro Venerato, però, difende la società. Il noto giornalista è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva: “La storia del Napoli dice che vincere lo scudetto è una possibilità ma non un obbligo. La società attuale ha regalato tre secondi posti in quattro anni. Difficilmente De Laurentiis cambierà strategia, così come trovare un imprenditore ...