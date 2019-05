Radio Radicale | stop alla proroga della convenzione | bocciato il salvataggio

"Abbiamo poche settimane di vita". L'ultimo appello di Radio Radicale : Una corsa contro il tempo. Determinata, drammatica. Una corsa che ha come posta in gioco il mantenimento in vita di una voce libera nel sempre più devastato panorama dell’informazione italiana. Scade oggi la convenzione dello Stato con Radio Radicale che il Governo gialloverde ha annunciato di non voler rinnovare. Se non ci sarà una proroga, la chiusura potrebbe essere inevitabile. Questione di settimane, poche. ...

Dl Crescita - stop proroga Radio Radicale : 15.00 Non passano il vaglio dell'ammissibilità oltre 540 emendamenti al Decreto Crescita. Tra questi,sono state ritenute inammissibili tutte le proposte di proroga della convenzione per Radio Radicale, a partire da un emendamento della Lega. I gruppi politici possono presentare ricorsi. Già annunciati quelli del Pd e della Lega. L'esito dei ricorsi nelle Commissioni Bilancio e Finanza della Camera si saprà a breve.

Tutti gli emendamenti presentati per salvare Radio Radicale sono stati respinti : Oggi è scaduta la convenzione del ministero dello Sviluppo economico con Radio Radicale che permette all’emittente di trasmettere le sedute parlamentari. Nei giorni scorsi Vito Crimi, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’Editoria, aveva detto che il governo non avrebbe rinnovato la convenzione, ma

Radio Radicale - stop alla proroga della convenzione con il Mise : non ammesso l’emendamento per salvare l’emittente : Sfuma una delle ultime possibilità di salvataggio per Radio Radicale. Oggi è scaduta la convenzione con il ministero dello Sviluppo economico – che il Movimento 5 Stelle ha deciso di non rinnovare giudicando eccessivi i 14 milioni di euro l’anno concessi all’emittente – e in Parlamento sono state ritenute inammissibili tutte le proposte di proroga, a partire dall’emendamento della Lega a firma Capitanio. L’emendamento è ...

Bocciata in Parlamento la proroga per Radio Radicale. Il Pd fa ricorso : Sono più di un terzo, oltre 540 gli emendamenti al decreto Crescita che non passano il vaglio dell’ammissibilità. Tra questi, sono state ritenute inammissibili tutte le proposte di proroga della convenzione per Radio Radicale, a partire dall’emendamento della Lega a firma Capitanio. I gruppi avranno tempo fino alle 14.15 per presentare i ricorsi. Poi si dovrà passare a segnalare non più di 500 emendamenti, ...

Che succederà adesso a Radio Radicale? : Manifestazione romana a sostegno di Radio Radicale (foto: LaPresse – Andrea Panegrossi) Cosa ne sarà di Radio Radicale? Oggi, 21 maggio, scade la convenzione stipulata nel 1994 – e da allora sempre rinnovata – che ha consentito alla storica emittente Radiofonica di ricevere un finanziamento di 10 milioni di euro l’anno per trasmettere le sedute integrali del parlamento italiano. Se non verrà rinnovata, come ha annunciato nei giorni ...

Giachetti - dall’ospedale - dà la spinta “all’ultimo treno” per Radio Radicale : Roma. “Proseguo la mia iniziativa non violenta”, dice Roberto Giachetti. E’ ricoverato da ieri in ospedale, il deputato del Pd, ex candidato sindaco di Roma ed ex candidato alla segreteria del Partito democratico, dopo quasi quattro giorni di sciopero della fame e della sete. L’obiettivo, di Giachet

Giachetti ricoverato sotto stretta osservazione! Sciopero della fame da 83 ore per Radio Radicale : Il deputato del PD non si arrende e vuole continuare la sua battaglia per salvare Radio Radicale. Roberto Giachetti è stato ricoverato in ospedale. Il deputato del Partito Democratico ha iniziato lo Sciopero della fame e della sete 83 ore fa, in favore della causa di Radio Radicale. Questa mattina sono stati eseguiti degli esami clinici e i medici hanno chiesto a Giachetti di porre fine a questo Sciopero. Davanti al suo netto rifiuto, ...

Roberto Giachetti ricoverato dopo 83 ore di digiuno per sostenere Radio Radicale : Roberto Giachetti è stato ricoverato in ospedale dopo 83 ore di digiuno solido e liquido a cui si è sottoposto per sostenere la causa di Radio Radicale, a rischio chiusura. Lo ha disposto il personale medico dopo aver riscontrato “segni clinici di disidratazione e ipotensione con astenia marcata”.Il ricovero è stato effettuato presso l’ospedale San Carlo di Nancy di Roma dal dott. Luca Luigi Manetti, ...

Roberto Giachetti è stato ricoverato in ospedale per le conseguenze del suo sciopero della fame e della sete in favore di Radio Radicale : Roberto Giachetti, deputato del Partito Democratico, è stato ricoverato all’ospedale San Carlo di Nancy di Roma per via dello sciopero della fame e della sete che sta facendo. «In seguito ai controlli clinici e di laboratorio effettuati questa mattina dopo

Radio Radicale - martedì 21 scade la convenzione. Giachetti ricoverato dopo 4 giorni di sciopero della fame e della sete : scade martedì 21 maggio la convenzione dello Stato con Radio Radicale, che il Movimento 5 Stelle ha deciso di non rinnovare giudicando eccessivi i 14 milioni di euro l’anno concessi all’emittente anche se gli alleati leghisti si sono espressi a favore di una proroga. Il deputato del Partito democratico Roberto Giachetti, che da 4 giorni è in sciopero della fame e della sete “per consentire a Radio Radicale di continuare il suo ...

Radio Radicale - Roberto Giachetti (Pd) ricoverato dopo 4 giorni di sciopero della sete : Roberto Giachetti, deputato del Pd, dopo tre giorni di sciopero della fame e della sete è stato ricoverato all'ospedale San Carlo Nancy di Roma. La sua protesta è nata per chiedere di salvare Radio Radicale. Il deputato è stato ricoverato dopo i controlli che hanno evidenziato "segni clinici di disidratazione, ipotensione con astenia marcata”.Continua a leggere

“Presidente Conte - Radio Radicale è un'università popolare. Non chiudetela” : Riceviamo e pubblichiamo: Noi accademici e scienziati che insegniamo con passione ai nostri giovani e facciamo ricerca con amore e curiosità nelle Università italiana ci rivolgiamo a Lei, signor Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana, Giuseppe Conte, per chiederle che non

Radio Radicale chiude martedì? : Il tempo per rinnovare la convenzione scadrà il 20 maggio: il M5S dice che non verrà rinnovata, mentre la Lega ha chiesto una proroga di sei mesi