Quanto spendono i politici italiani su Facebook 

agi

(Di martedì 21 maggio 2019) Matteo Salvini, nell'ultima settimana, ha speso più di 40 mila euro per promuovere i suoi video e i suoi post su Facebook. Nicola Zingaretti, invece, neanche un euro. Questo è uno dei dati più significativi emersi dall'analisi fornita da un tool, chiamato libreria inserzioni, che il social di Mark Zuckerberg ha introdotto (a marzo in Italia) per mostraree comele varie pagine attive sulla piattaforma.su Facebook iIl leader della Lega ha speso, ad esempio, poco meno di 90 mila euro complessivi da marzo a oggi con un'accelerazione notevole negli ultimi sette giorni. In totale sono state fatte 54 inserzioni, di cui 7 ancora attive. Il tool, inoltre, nel nome della trasparenza, fornisce anche il dato relativo a quante persone gestiscono la pagina e da dove operano: ...

alex_orlowski : Ecco quanto spendono Salvini e la Meloni solo su Facebook in advert!! Per esperienza diretta i dati sono al ribasso… - GoalItalia : De Laurentiis è un fiume in piena 'La #Juventus ha avuto 75 milioni per lo stadio' 'L'Italia è il paese più corro… - reportrai3 : Nove su dieci non sanno quanto effettivamente spendono per luce e gas, ed è difficile potersi orientare nel mercato… -