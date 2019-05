oasport

(Di martedì 21 maggio 2019) Due azzurre proseguono il cammino nelledel, secondo Slam dell’anno. A farcela sono Martinae Jasmine, mentre perde dopo un incontro lunghissimo Martina Di. Sarà di scena domani l’unica nostra rappresentante che ancora non ha messo piede in campo a Parigi, Giulia Gatto-Monticone, opposta alla russa Varvara Flink. Di grande valore è la vittoria di, che riesce a eliminare la quotata ceca Tereza Smitkova, testa di serie numero 5 del tabellone cadetto rimontando un set di svantaggio: 4-6 6-3 6-2 il punteggio conclusivo, che porta l’azzurra a sfidare l’ungherese Timea Babos nel prossimo turno: l’ex numero 25 del mondo è ben lontana dai suoi tempi migliori, ma rimane avversaria pericolosa, benché la terra non sia la sua miglior superficie.compie anch’ella il primo passo verso il ...

OA_Sport : Qualificazioni femminili Roland Garros 2019: avanti Trevisan e Paolini, out Di Giuseppe - Ubitennis : Roland Garros, il tabellone delle qualificazioni femminili: strada in salita per le quattro azzurre… - Ubitennis : Roland Garros, entry list qualificazioni femminili: guida Minella, quattro azzurre al via -