Pronostici Mondiale U-20 23-5-2019 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di martedì 21 maggio 2019) Ie l’delle gare del Girone A e Girone B delU-20, Giovedì 23 MaggioIlU-20 comincerà questo Giovedì e ci accompagnerà per mettere in mostra quelli che potrebbero essere i futuri campioni. Andiamo a dare un’occhiata aidei primi due gironi, tra cui spicca anche la nostra selezione.Gruppo ATahiti – Senegal, ore 18:00Sarà il match che apre ilU-20 in programma in Polonia.Le due squadre protagoniste daranno proprio Tahiti e Senegal, che daranno il là alle ostilità Giovedì 23 Maggio alle ore 18:00 all’Arena Lublin di Lublin. Queste due squadre partono come le due sfavorite del primo raggruppamento, ma cercheranno di dire la loro per cercare di qualificarsi come possibile migliore 3^.Per i tahitiani è la seconda rassegna iridata, ma anche in questo match con il Senegal partono sfavoriti e l’obiettivo ...