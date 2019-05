Previsioni Meteo Veneto | aumento dell’instabilità nel pomeriggio | possibilità di rovesci

Meteo Roma : le Previsioni del 22 maggio : Meteo Roma: le previsioni di domani 22 maggio 2019 Tempo asciutto al mattino con qualche nube sparsa; isolati temporali nel corso delle ore pomeridiane in generale esaurimento in serata. Temperature comprese tra +11°C e +23°C. Meteo Lazio: le previsioni di domani 22 maggio 2019 Tempo stabile in mattinata con cieli poco nuvolosi su tutto il territorio; brevi temporali pomeridiani sui settori interni, più asciutto lungo la costa. Fenomeni ...

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : instabilità su tutt’Italia nei prossimi giorni - maltempo al Centro-Sud nel weekend : Meteo – Ci attende una settimana caratterizzata dall’instabilità su tutta la penisola, in cui si alterneranno bel tempo e cielo sereno, e rovesci e temporali. In particolare, il Centro-Sud arriverà a vivere un altro weekend di maltempo, l’ennesimo in questo mese di maggio abbastanza irriconoscibile sul nostro Paese. Ecco allora le Previsioni del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare perl’Italia per dopodomani, giovedì 23 maggio, e ...

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : nuvole e piogge sparse al Centro-Nord - bel tempo al Sud - temperature in aumento in tutt’Italia : Meteo – All’inizio della terza settimana piena del mese di maggio, il Centro-Nord sarà coperto da nuvole e riceverà piogge sparse, mentre al Sud si avranno in prevalenza condizioni di bel tempo, fatta eccezione per la Sicilia dove domani, mercoledì 22 maggio, potrebbe esserci qualche rovescio. Ecco allora le Previsioni del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare dalle 06.00UTC alle 24UTC di oggi, martedì 21 ...

Previsioni Meteo dal 22 al 26 maggio : temperature sotto la media in tutta Italia : Nelle ultime settimane le Previsioni meteo non sono state molto clementi. L'Italia è stata investita da temporali e le temperature si sono mantenute piuttosto basse rispetto alla media. È molto probabile che per i prossimi cinque giorni lo scenario non cambierà molto, poiché la tendenza pluviometrica si manterrà al di sopra della media al centro e al sud, mentre quella termica sarà al di sotto degli standard stagionali in tutta Italia. Si sta ...

Meteo - le Previsioni di martedì 21 maggio : Meteo, le previsioni di martedì 21 maggio Leggero miglioramento dopo il maltempo del weekend e di lunedì. Al Nord qualche piovasco su est Liguria e Friuli. Coperto al Centro con possibili rovesci pomeridiani, mentre sarà bello al Sud e sulle isole. Temperature in aumento. LE previsioni Parole chiave: ...

Previsioni Meteo Lombardia : torna il sole - ma per poco : “Una vasta area depressionaria si muove lentamente verso l’Europa orientale consentendo un graduale miglioramento delle condizioni Meteo sulla Lombardia a partire da martedì“: lo prevede il bollettino Meteo di Arpa Lombardia. “Il tempo rimarrà variabile, con ampie schiarite e qualche rovescio sui monti fino a giovedì. Venerdì evoluzione incerta con possibile nuovo debole peggioramento. Temperature in ripresa e su valori ...

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : alternanza di bel tempo e instabilità in settimana - maltempo al Sud nel weekend : Maggio continua all’insegna del maltempo anche nella terza settimana piena del mese sull’Italia. Dopo aver avuto condizioni insolite e tipicamente invernali in tutti i weekend del mese finora, il Sud sembra destinato a vivere un altro fine settimana di maltempo dopo diversi giorni caratterizzati da alternanza di bel tempo e instabilità su tutto il Paese. Maggio, insomma, conferma le sue anomalie anche nella seconda parte del mese. Ecco le ...

Previsioni Meteo Friuli Venezia Giulia : ancora instabilità nei prossimi giorni : “La regione continuerà ad essere interessata dall’afflusso di correnti umide ed instabili per diversi giorni“: lo prevede l’Agenzia Arpa Friuli Venezia Giulia. Oggi “cielo da nuvoloso a coperto con piogge sparse, da abbondanti a intense specie verso le Prealpi. Probabili temporali con piogge localmente più consistenti. Soffierà vento moderato da sud o sudovest, anche in quota.” Per le prossime 24 ore ...

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : maltempo in tutta Italia - domani bel tempo al Sud e aumento temperature in tutto il Paese : Dopo l’ennesimo weekend di maltempo in questo mese di maggio con piogge torrenziali e violente grandinate al Nord, la situazione non migliora ad inizio settimana. Oggi, lunedì 20 maggio, infatti avremo piogge e temporali su tutto il Paese, mentre da domani le condizioni miglioreranno al Sud, dove ci sarà una prevalenza di bel tempo. Ecco le Previsioni del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare che dalle 06.00UTC alle 24UTC di oggi, 20 ...

Meteo : inizio di settimana tra nubi e acquazzoni da nord a sud - le Previsioni : Ennesimo inizio di settimana dal sapore autunnale in questo insolito mese di maggio : dalle immagini satellitari si evince la presenza di tantissime nubi all'interno del Mediterraneo originate dal...

Meteo - le Previsioni di lunedì 20 maggio : Meteo, le previsioni di lunedì 20 maggio Ancora maltempo sull'Italia: estesa anche a domani l'allerta arancione per i fiumi in Emilia Romagna, codice giallo per rischio inondazioni e smottamenti in Veneto e attenzione ai temporali in Campania. Pioggia in tutta la penisola da Nord a Sud. LE previsioni Parole ...

Previsioni Meteo prossimi giorni : ancora instabile con diversi temporali - ma piu' mite : Stabilità atmosferica ancora lontana per la nostra penisola, interessata da frequenti perturbazioni in questo Maggio insolitamente fresco e piovoso. Anche la nuova settimana sarà caratterizzata...

Meteo - le Previsioni di domenica 19 maggio : Meteo, le previsioni di domenica 19 maggio Allerta arancione per i fiumi in Emilia Romagna, codice giallo in Toscana e forti temporali in Veneto. Ma il maltempo insiste anche al Centro e al Sud con rovesci e nubi soprattutto lungo l'Appennino. LE previsioni Parole chiave: ...

MotoGP - GP Francia 2019 : le Previsioni Meteo per le qualifiche. Pioggia per tutto il giorno a Le Mans : C’è chi, come Valentino Rossi, spera nell’asciutto per non partire nuovamente nelle retrovie, ma le previsioni meteo per il GP di Francia del Motomondiale, nella giornata odierna danno Pioggia praticamente per tutta la durata di prove libere e qualifiche: probabilmente saranno validi i tempi di ieri. Bene dunque hanno fatto i piloti a cercare ieri il tempo: nella giornata odierna le previsioni indicano Pioggia fino alle ore 16.00, ...