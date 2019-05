Prevenzione della patologia tiroidea

fondazioneserono

(Di martedì 21 maggio 2019) La causa più frequentenella popolazione mondiale è la carenza di iodio, che può provocare gozzo, noduli o ipotiroidismo che fanno parte dei “disturbi da carenza iodica”. In particolare, la carenza di iodio in età fetale e neonatale può avere ripercussioni sulla funzionedel feto e del neonato, e quando il grado di carenza iodica è molto pronunciato, si possono avere anche conseguenze sullo sviluppo cerebrale del feto e del neonato che è particolarmente sensibile alla mancata azione degli ormoni tiroidei: ciò può portare a difetti di vario grado delle funzioni cognitive. Si tratta di un problema di salute pubblica, diffuso a livello mondiale, che oggi colpisce in modo particolare i Paesi in via di sviluppo, ma è anche presente in Europa. In Italia è stato calcolato che oltre 6 milioni di persone sono affette da gozzo onodulare ...

