Poste Italiane entra nella top100 mondiale delle assicurazioni - conquista il 15° posto : Il Gruppo guidato dall’Ad Del Fante si posiziona in testa tra le compagnie Italiane nel ranking internazionale di Brand...

Poste Italiane e buoni fruttiferi postali clonati - condannati i truffatori : Poste Italiane e buoni fruttiferi postali clonati, condannati i truffatori Una truffa da circa 3 milioni di euro scoperta dai carabinieri nel corso del 2018 nel palermitano. Un anno dopo sono state ufficializzate le prime conseguenze in merito alla truffa ai danni di Poste Italiane, perpetrata attraverso la clonazione (e la conseguente riscossione) dei buoni fruttiferi postali. Nessun danno per i clienti, ma solo per l’Ente. Furono ...

Poste Italiane : lanciato a Palermo il progetto di educazione finanziaria : Al via anche a Palermo il progetto di educazione finanziaria promosso da Poste Italiane, che si svolgerà presso alcuni uffici postali dei principali capoluoghi di Regione italiani (Bologna, Napoli, Roma, Torino e Treviso). Il progetto intende sviluppare politiche di inclusione e sostenibilità per poter migliorare la conoscenza economico-finanziaria dei cittadini e contribuire alla loro formazione in tale ambito affinché possano meglio scegliere ...

Poste Italiane : a Coreno ausonio nuovo sportello Atm Postamat : Installato a Coreno ausonio, in provincia di Frosinone, presso l'ufficio postale di Via IV Novembre 2, il nuovo sportello automatico ATM.

Poste Italiane : un murale per l'ufficio postale di Calitri : l'ufficio postale di Calitri (AV) vestirà nuovi colori: le sue pareti esterne sono state dipinte con un murale, ideato e realizzato per Poste italiane

La Nazionale cantanti - sindaci e Poste Italiane in campo allo stadio di Belluno il 18 maggio per aiutare le popolazioni colpite dalla ... : Il Veneto, il mondo dello sport e quello della cultura hanno dimostrato una grande sensibilità nei confronti delle popolazioni di montagna colpite da una calamità che ha lasciato, purtroppo, segni ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a -0 - 07% - Poste Italiane a -3 - 16% - 8 maggio 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari chiude in lieve ribasso. Sul listino principale si mette in evidenza Ubi Banca. Male invece Poste Italiane

Borsa Italiana oggi/ Ubi Banca a +5% - Poste Italiane a -3 - 2% - 8 maggio 2019 - : Borsa Italiana news. Piazza Affari reste in rosso. Sul listino principale si mette in evidenza Ubi Banca. Male invece Poste Italiane

BORSA ITALIANA OGGI/ Poste Italiane a -2 - 9% - Fineco a -1 - 7% - 8 maggio 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari si muove in rosso. Sul listino principale male Poste Italiane. Salgono invece Azimut e Leonardo

Poste Italiane - nel primo trimestre 2019 ricavi 2 - 8 miliardi : Il Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane Spa, presieduto da Maria Bianca Farina, ha approvato i risultati finanziari per primo trimestre 2019

Poste Italiane scambia in rosso a Piazza Affari : In forte ribasso la più grande infrastruttura di servizi in Italia , che mostra un disastroso -3,48%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in ...

Poste Italiane - utile netto di 439 milioni conferma obiettivi piano : Poste Italiane ha chiuso il primo trimestre del 2019 con un utile netto di 439 milioni di euro , -9,5% rispetto al primo trimestre 2018, e un utile netto normalizzato di 231 milioni, +5,3% su base ...

Trimestrale Poste Italiane : conti primo trimestre 2019 assist per azioni oggi? : Per la cronaca la quotazione Poste Italiane a piazza affari oggi parte da 9,25 euro. Conosci il SOCIAL TRADING ? Scopri chi sono i migliori trader italiani e del mondo su eToro e inzia a copiarli ! ...

Buoni Fruttiferi Postali : le tipologie presentate da Poste Italiane per il 2019 : ... un investimento sempre sicuro I Buoni Fruttiferi sono definiti sicuri grazie alla garanzia di Casse Depositi e Prestiti, che è una società controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in ...