Playoff Serie B | Cittadella-Benevento è su DAZN

Pronostico Verona Vs Pescara - Playoff Serie B 22-05-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Verona – Pescara, Serie B, Playoff, Semifinali, Andata, Mercoledì 22 Maggio 2019 ore 21.00Verona / Pescara / Serie B / Analisi – Mancano poco più di 24 ore alla disputa della seconda semifinale d’andata valevole per i Playoff di Serie B, dove al Bentegodi si sfideranno Verona e Pescara, con entrambe le squadre alla ricerca della finale per poter coltivare il sogno di tornare nella massima Serie.Come ...

DAZN Serie B Semifinali Playoff - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti : DAZN trasmetterà in Esclusiva tutte le partite delle Semifinali dei Playoff di Serie BKT. DAZN, per ogni partita di Serie BKT, proporrà agli appassionati, oltre alla Diretta con il commento dai campi, un’analisi introduttiva del match e le interviste...

Basket - Gara-2 Quarti Playoff Serie A : Cremona e Venezia provano l’allungo - Trieste e Trento cercano la rivincita : Stasera seconda tappa delle Serie dei Quarti di finale dei Playoff di Serie A per quattro squadre: alle 20.30 al Palasport Mario Radi di Cremona saranno di fronte la Vanoli Basket e l’Alma Trieste, seconda e settima nella regular season, mentre alle 20.45 al Palasport Taliercio di Mestre si affronteranno l’Umana Reyer Venezia e la Dolomiti Energia Trentino, terza e sesta squadra del campionato. Le due gare-1 sono state giocate ad altissima ...

Cremona-Trieste - Gara-2 Quarti Playoff Serie A Basket 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Al Palasport Mario Radi di Cremona è in programma questa sera il secondo atto dei Quarti di finale dei payoff di Serie A tra i padroni di casa della Vanoli Basket e l’Alma Trieste, rispettivamente seconda e settima squadra della regular season. In gara-1 i lombardi di coach Meo Sacchetti hanno faticato, tanto che nel corso del terzo quarto sono stati sotto anche di 6 lunghezze ma nel finale Drew Crawford con 4 tiri liberi decisivi e 21 punti ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Milano si ritrova in gara-2. L’Olimpia pareggia la serie con Avellino : L’Olimpia Milano vince gara-2 e pareggia la serie contro la Sidigas Avellino. La squadra di Pianigiani si ritrova al Forum, dove vince per 76-61 e centra il punto dell’1-1. James Nunnally segna 19 punti ed insieme a lui è decisivo anche Curtis Jerrells con 18, mentre alla Sidigas non bastano i 23 punti di un sempre ottimo Keifer Sykes. Mercoledì la serie si trasferisce ad Avellino per una gara-3 infuocata. Avellino ricomincia da dove ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : è show al PalaSerradimigni - Sassari batte ancora Brindisi e sale sul 2-0 nella serie : E’ una notte di grande spettacolo, quella che al PalaSerradimigni vede il Banco di Sardegna Sassari superare nuovamente l’Happy Casa Brindisi con il punteggio di 106-97 e andare sul 2-0 nella serie di quarti di finale che mette di fronte le due formazioni. Gli uomini di Gianmarco Pozzecco andranno ora in terra pugliese, tra due giorni, per cercare di chiudere subito i conti e volare in semifinale con un certo anticipo sulla tabella ...

Playoff Serie A basket – Milano stende Avellino e riequilibra la serie - Sassari non lascia scampo a Brindisi : L’Olimpia supera davanti al proprio pubblico Avellino e si porta sull’1-1 nella serie, nuovo successo invece per Sassari che scappa già sul 2-0 L’Olimpia Milano cancella la sconfitta di Gara-1 contro Avellino e si impone in Gara-2, stendendo gli avversari con il punteggio di 76-61. Grande prestazione degli uomini di Pianigiani che, dopo un avvio alquanto deludente, alzano i giri del motore già a partire dal secondo ...

Squalificati Serie C - le decisioni del Giudice Sportivo dopo l’andata dei Playoff e dei Playout : Il Giudice Sportivo di Serie C, in relazione alle gare dei play-off, tra i giocatori una giornata di squalifica per Ricci e Scaglia (Carrarese). Tra i dirigenti inibizione fino a tutto il 30 maggio 2019 e 500 euro di ammenda per Caiata (Potenza). Ammende a Catania (2.000), Carrarese, Potenza (1.500). Per quanto riguarda i play-out, due giornate di squalifica a Djoulou (Bisceglie), Dellafiore (Paganese). Una giornata a Bernardini ...

Probabili formazioni Cittadella – Benevento - Playoff Serie B 21-05-19 : Cittadella – Benevento, Serie B, Playoff, Semifinali, Andata, Martedì 21 Maggio 2019 ore 21.00, le Probabili formazioniCittadella / Benevento / Serie B / Probabili formazioni – Al Tombolato, il Cittadella cercherà di coronare il suo sogno provando a sconfiggere anche il Benevento, nell’andata delle semifinali Playoff di Serie B. I campani però partono favoriti sia a livello di rosa, sia come precedenti dato che i sanniti ...

Pronostico Cittadella Vs Benevento - Playoff Serie B 21-05-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Cittadella – Benevento, Serie B, Playoff, Semifinali, Andata, Martedì 21 Maggio 2019 ore 21.00Cittadella / Benevento / Serie B / Analisi – Dopo la disputa dei quarti di finale, i Playoff della Serie B 2018/19 stanno per giungere al loro momento chiave con l’inizio delle semifinali, che proietterà una delle 4 squadre nella massima Serie. Si partirà domani con la sfida del Tombolato tra Cittadella e ...

Video/ Monza Imolese - 1-3 - : highlights e gol - brianzoli KO - Serie C Playoff - : Video Monza Imolese, risultato finale 1-3,: highlights e gol della partita, andata della 1fase nazionale per i playoff di Serie C.

Video/ Carrarese Pisa - 2-2 - : highlights - pareggio all'andata - Playoff Serie C - : Video Carrarese Pisa, risultato finale 2-2,: highlights e gol della partita, andata del primo turno fase nazionale dei play off Serie C.

Basket - Playoff Serie A 2019 : Sassari per continuare la corsa - Brindisi cerca l’impresa per non ritrovarsi spalle al muro : Prosegue a ritmo serrato il calendario dei quarti di finale dei Playoff della Serie A 2018-2019 di Basket. Dopo la sfida di apertura andata in scena sabato sera, Sassari e Brindisi si ritroveranno nuovamente di fronte per il secondo atto, in un incontro che potrebbe già rappresentare un punto di svolta nella Serie. La formazione sarda ha infatti conquistato il primo punto e con una seconda vittoria tra le mura amiche si sposterebbe in Puglia con ...