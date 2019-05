Pianeti è il nuovo singolo di Patty Pravo | una riflessione profonda di Giovanni Caccamo

optimaitalia

(Di martedì 21 maggio 2019)torna in radio con, ilestratto dall'album Red. Il secondo brano dal suoprogetto discografico è stato scritto dache racconta le riflessioni che lo hanno spinto verso la scrittura del testo del pezzo, un interrogativo sul tempo e sull'ipotesi di una sua fine.Gli errori dell'umanità, l'universo, lo sguardo al cielo in una notte stellata, iin uno spazio immenso, molto più grande di noi. L'importanza di capire il senso del tempo, l'importanza di essere parte di un progetto di vita. Poi il guardarsi allo specchio per realizzare: "Siamo solo noi, uomini e donne in viaggio".“E se il tempo finisse? Quanti errori ha commesso l’umanità? Oggi però possiamo ancora meravigliarci allargare le braccia in una notte stellata, alzare lo sguardo e sentirci parte dell’universo, figli di tutti i, figli di un segreto più grande ...

