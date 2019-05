calcioefinanza

(Di martedì 21 maggio 2019) Bando– IlCalcio è l’unico soggetto interessato allo stadio “Mario”. Dalla Loggia fanno sapere che è pervenuta una sola offerta per l’impianto. Ora, scrive “Il Corriere della Sera” bisogna partire con i, ma due assessori assicurano che la commissione darà le autorizzazioni entro una settimana. Le operazioni prevedono il … L'articolo Per ilc’èil: in 5il via ai

CalcioFinanza : Per il #Rigamonti c’è solo il #Brescia: in 5 giorni il via ai lavori - FinancialSs : Per il Rigamonti c’è solo il Brescia: in 5 giorni il via ai lavori - ShirleyMolliga8 : RT @gianfumi: Bacigalupo,Ballarin,Maroso,Grezar,Rigamonti,Castigliano,Menti,Loik,Gabetto,Mazzola,Ossola. Buonanotte CAMPIONI, ci vedremo a… -