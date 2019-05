Pensioni | a giugno conguaglio e riduzione sopra i 100 mila euro 

Pensioni - sarà un giugno "amaro" : scattano i tagli e il conguaglio : Al via il conguaglio conseguente al taglio della rivalutazione. Con un comunicato pubblicato sul proprio sito l'Inps spiega...

Rivalutazione Pensioni giugno 2019 e perequazione. La circolare Inps : Rivalutazione pensioni giugno 2019 e perequazione. La circolare Inps Come annunciato in questo nostro articolo il cedolino di giugno 2019 per i pensionati sarà quello in cui saranno introdotte alcune novità. Lo stesso sarà oggetto di conguaglio per le cifre erogate in più nei primi mesi dell’anno. Parliamo sia della Rivalutazione delle pensioni che dei tagli alle cosiddette pensioni d’oro. Partiamo da queste ultime. Ricordando ...

Dal 10 giugno via al contributo di solidarietà su Pensioni a partire da € 3800 : È una misura fortemente voluta dal Movimento 5 Stelle e molto caldeggiata fin dalla nascita del nuovo esecutivo, tanto è vero che era inserita nel programma di governo che ha unito M5S e Lega. Si tratta del cosiddetto taglio sulle pensioni d’oro tramite contributo di solidarietà. Il contributo di solidarietà andrà a colpire le pensioni sopra i 100.000 euro lordi che tradotti in soldi effettivi che entrano nelle tasche di questi pensionati, ...

NoiPa - cambia il portale del cedolino statali : da giugno Pensioni - prestiti e detrazioni : cambia ancora il portale NoiPa, la piattaforma che i dipendenti statali utilizzano soprattutto per il cedolino dei propri stipendi. Già a partire dal mese di giugno sono previste novità, sia per estendere la platea dei dipendenti della Pubblica amministrazione che potrà utilizzare la piattaforma, sia per tutta una serie di servizi che saranno assicurati. In linea con la riforma della Pubblica amministrazione, e in un futuro non troppo distante, ...

Pensioni ultima ora : manifestazione 1 giugno a Roma - richieste dei sindacati : Pensioni ultima ora: manifestazione 1 giugno a Roma, richieste dei sindacati Pensioni ultima ora: continua il pressing dei sindacati nei confronti del Governo. Già a febbraio le organizzazioni sindacali hanno manifestato in piazza a Roma per chiedere all’esecutivo di rivedere alcune delle decisioni in materia previdenziale. Il 1° giugno nuovo appuntamento in Piazza San Giovanni. Scenderanno e protesteranno in maniera unitaria le ...

Rivalutazione Pensioni Inps 2019 : taglio assegno a giugno - circolare operativa : Rivalutazione pensioni Inps 2019: taglio assegno a giugno, circolare operativa Emessa una nuova circolare dall’Inps con oggetto la riduzione dei trattamenti pensionistici di importo complessivamente superiore a 100mila euro su base annua. L’ente previdenziale precisa che, a decorrere dal primo gennaio 2019 e per la durata di 5 anni, i trattamenti pensionistici diretti eccedenti nel complesso i 100mila euro lordi su base annua sono ridotti di ...

Pensioni ultima ora : ricalcolo e tagli giugno - partono i ricorsi Cida : Pensioni ultima ora: ricalcolo e tagli giugno, partono i ricorsi Cida Pensioni ultima ora: il via ai tagli delle cosiddette Pensioni d’oro voluto dal governo e annunciato dall’Inps in partenza a giugno 2019 continua a scatenare reazioni. Vediamo prima nel dettaglio in cosa consisteranno i tagli e chi sarà interessato. Pensioni ultima ora, tagli e aliquote per cosiddette Pensioni d’oro L’Inps ha informato che “a ...

