Pensa di essere sul volo per Cagliari e si ritrova a Bari | la sfuriata del passeggero è

VIDEO Valentino Rossi : “Pensavo di essere più veloce in Francia” : Ennesimo week-end che parte con il piede sbagliato per i colori italiani in casa Yamaha. Se Maverick Vinales è stato un fulmine nelle prove libere del GP di Francia non si può dire la stessa cosa di Valentino Rossi, anche oggi è in difficoltà: il Dottore è davvero in crisi, sembra fare tantissima fatica e non trovare la quadratura del cerchio. Queste le sue parole ai microfoni di Sky dopo la prestazione incolore. VIDEO INTERVISTA A Valentino ...

Pinuccio di Striscia Pensa di essere una popstar - e ne approfitta per fare coming out : Certa gente ha proprio la faccia come il culo. Come Pinuccio. Cioè, fai in tempo a affacciarti in un settore, passando per altro dalla porta principale, accompagnato dal più grande critico musicale di tutti i tempi, e solo in virtù del fatto che sei uno che, coincidenze, lavora dentro la televisione. Fai in tempo a dire quattro minchiate in un programma che per altro ti passa tra un servizio in cui c'è un tizio con una ventosa piantata ...

Ciclismo – Kittel si prende una pausa - Cavendish lo saluta sui social : “Pensavo di essere imbattibile - poi è arrivato lui…” : Il bellissimo messaggio di Mark Cavendish a Marcel Kittel dopo l’annuncio della pausa dal Ciclismo professionistico Marcel Kittel ha annunciato ieri di prendersi una pausa dal Ciclismo: il corridore tedesco vuole meditare sui suoi desideri e sul suo futuro e per questo motivo ha rescisso il contratto con la Katusha Alpecin. L’annuncio di Kittel ha lasciato senza parole tutto il mondo del Ciclismo, tra coloro che sono rimasti ...

Ariadna Romero : "Ho rifatto il seno perché ho cominciato ad avere dei complessi... Pensavo di non essere più desiderabile" : Ariadna Romero è la modella e attrice cubana che ha preso parte alla quattordicesima edizione de L'Isola dei Famosi, il reality show andato in onda su Canale 5.Ariadna Romero, 32 anni, è stata intervistata dal settimanale Diva e Donna al quale ha svelato maggiori dettagli riguardanti la propria vita privata e professionale.prosegui la letturaAriadna Romero: "Ho rifatto il seno perché ho cominciato ad avere dei complessi... Pensavo di non ...

Francesca Barra : "Non avrei mai Pensato di rivelare di essere incinta in quel modo. Lemme? Mi stava irritando..." : Francesca Barra, giornalista, scrittrice e compagna dell'attore Claudio Santamaria, da cui aspetta un figlio, ha rivelato di essere incinta in un modo "particolare", durante una puntata di Live - Non è la D'Urso, nel bel mezzo di una discussione accesa con il controverso farmacista, dietologo ed ex concorrente del Grande Fratello 16, Alberico Lemme.Intervistata da Marco Castoro per Leggo, Francesca Barra ha dichiarato che la propria ...

Microsoft potrebbe essere al lavoro su un controller Pensato per i giocatori con problemi alla vista : Pochi mesi fa, Microsoft ha lanciato l'Xbox Adaptive controller per i giocatori con disabilità. Il dispositivo ha già avuto un impatto sulla vita di molti, ma sembra che Microsoft voglia rendere ancora più accessibili i giochi in futuro. Come segnala Windows Central, LetsGoDigital ha individuato un brevetto che incorpora un pannello Braille in un controller wireless Xbox Elite.Il pannello Braille nella parte posteriore sembra adattarsi in modo ...

Berlusconi : “Ho Pensato di essere arrivato alla fine - ma ora sto bene” : "Io sto bene, ho avuto una bella paura, poi tante cose che si sono succedute negli ultimi tempi mi hanno fatto pensare di essere arrivato alla fine del girone, invece ho avuto una ripresa formidabile, tutti i dati fondamentali sono a posto". Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, uscendo dall'ospedale San Raffaele dopo un ricovero di sei giorni in seguito all'intervento chirurgico di martedì scorso per un'occlusione ...

Il tour elettorale di Pisapia : «L’Ue deve essere riformata ma resta indisPensabile» : L’ex sindaco di Milano è il capolista del Pd nella circoscrizione Nord Ovest. «Le Regioni e l’autonomia? Si rischiano due Italie. Via della Seta? Non sia un vassallaggio»

Formula 1 – Raikkonen Pensa positivo - il finlandese tira le somme dopo il Gp di Cina : “dobbiamo essere soddisfatti” : Kimi Raikkonen tira le somme, dopo le prime tre gare del campionato mondiale di Formula 1, da pilota dell’Alfa Romeo Racing Kimi Raikkonen, a pochi giorni dal Gp di Cina, è tornato a parlare delle sue prestazioni nei tre round del campionato mondiale di Formula 1 fin qui disputati. tirando una sommaria bilancio, il pilota della Alfa Romeo Racing ha confessato a Motorsport.com: “in generale penso che in gara stiamo andando bene, ...

Formula 1 - Vettel ammette : “il team order? Pensavo di essere più veloce di Leclerc - ma poi…” : Il tedesco torna a parlare del team order arrivato durante il Gp della Cina, esprimendo le proprie sensazioni a riguardo La millesima gara nella storia della Formula 1 se la prende Lewis Hamilton, al secondo successo consecutivo in questa stagione. Sul podio del Gp della Cina, terza tappa del Mondiale 2019, salgono anche Valtteri Bottas e Sebastian Vettel, con la Ferrari alle spalle della Mercedes che sigla così la terza doppietta in ...